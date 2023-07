Electricity In UP: सीएम योगी बोले- बकाएदार विद्युत उपभोक्ताओं के लिए लागू करें एकमुश्त समाधान योजना

Electricity In UP मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ ने अफसरों को न‍िर्देश देते हुए कहा क‍ि उपभोक्ताओं को समय से सही बिल उपलब्ध करायें। साथ ही यह भी कहा क‍ि जांच के नाम पर किसी भी उपभोक्ता का उत्पीड़न न हो। उन्‍होंने कहा क‍ि बिलिंग-कलेक्शन क्षमता बढ़ाने को ठोस प्रयास किए जाएं। मुख्‍यमंत्री ने कहा क‍ि विभाग में व्यापक सुधार जरूरी है।

Electricity In UP: यूपी में ब‍िजली व्‍यवस्‍था सुधारने के सीएम योगी आद‍ित्‍यनाथ के न‍िर्देश

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकाएदार विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को एक बार फिर लागू करने के निर्देश दिए हैं। योगी ने विभागीय अधिकारियों को हिदायत दी है कि जांच के नाम पर किसी भी उपभोक्ता का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। सभी को समय से सही बिल उपलब्ध कराया जाए। विभाग में व्यापक सुधार को जरूरी बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलिंग-कलेक्शन क्षमता को बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं। लाइन हानियां को घटाया जाए। शनिवार को मुख्यमंत्री ने एक उच्चस्तरीय बैठक में राज्य के बिजली उत्पादन, पारेषण एवं वितरण व्यवस्था की समीक्षा करने के साथ ही बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए विभागीय अधिकारियों को तमाम निर्देश दिए। योगी ने कहा कि आत्मनिर्भरता के लिए ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती उपभोक्ताओं को सही बिल समय पर उपलब्ध कराने की है। ठोस प्रयास कर सभी उपभोक्ताओं को सही बिल समय पर सुनिश्चित किया जाए ताकि उपभोक्ता समय पर बिल का भुगतान कर सके। बकाएदारों से संपर्क किया जाए। बकाएदार उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान की योजना लागू की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अनावश्यक बिजली कटौती न हो। ट्रांसफार्मर जलने या तार टूटने पर उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जाए। फीडर वाइज जवाबदेही तय की जाए। लाइन हानियां न्यूनतम करने के लिए योगी ने बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश देने के साथ ही हिदायत दी कि जांच के नाम पर किसी भी उपभोक्ता का उत्पीड़न न होने पाए। शहरों में तेजी से स्मार्ट मीटर लगाए जाने के निर्देश देते हुए योगी ने कहा कि जिन घरों में अब भी बिजली कनेक्शन नहीं है, उन्हें कनेक्शन दिया जाए। तकनीक के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की जाए कि बिजली के मीटर से कतई छेड़छाड़ न हो सके।

