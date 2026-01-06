मुख्यमंत्री योगी आज करेंगे मिशन कर्मयोगी की प्रगति की समीक्षा, क्षमता निर्माण पर रहेगा जोर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को प्रदेश में मिशन कर्मयोगी के तहत अब तक हुई प्रगति और आगे की कार्ययोजना की उच्चस्तरीय समीक्षा करेंगे। इस दौरान कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की चेयरपर्सन एस. राधा चौहान अपनी टीम के साथ प्रदेश में चल रहे क्षमता निर्माण के प्रयासों का विस्तृत खाका प्रस्तुत करेंगी।

इसमें विभिन्न विभागों और प्रशासनिक स्तरों पर कार्यरत लोक सेवकों की क्षमता वृद्धि से जुड़े कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा होगी। मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता को और चुस्त-दुरस्त करने के लिए प्रशिक्षण की प्राथमिकताओं पर आवश्यक निर्देश दे सकते हैं।

सोमवार को एस. राधा चौहान ने मुख्य सचिव एसपी गोयल से भी मुलाकात कर प्रदेश में मिशन कर्मयोगी को लेकर चर्चा की। अब मंगलवार को उनकी मुख्यमंत्री के साथ समीक्षा बैठक है।

हाल ही में मुख्य सचिवों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यों को कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के मार्गदर्शन में क्षमता निर्माण योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए थे।

इन्हीं निर्देशों के अनुपालन में यह समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। कमीशन ने उत्तर प्रदेश सहित 28 राज्यों के साथ एमओयू किए हैं।

मिशन कर्मयोगी के तहत एएनएम, आशा कार्यकर्ता, पुलिस कांस्टेबल, पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के फील्ड कर्मियों के लिए व्यवहारिक व कार्य से जुड़े प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी।

प्रदेश सरकार ने क्षमता निर्माण योजनाओं के समन्वय के लिए उपाम को नोडल संस्था नामित किया है। तैयार प्रशिक्षण पैकेज कर्मयोगी भारत (आइजीओटी) पोर्टल पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।