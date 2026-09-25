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'एकात्म मानववाद' और 'अंत्योदय' के प्रणेता थे  पं. दीनदयाल उपाध्याय, सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि

By Anshu Dixit Edited By: Sakshi Gupta
Published: Fri, 25 Sep 2026 10:40 AM (IST)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पं. दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती पर लखनऊ में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

सीएम योगी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दी श्रद्धांजलि।

सीएम योगी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दी श्रद्धांजलि।

HighLights

  1. मुख्यमंत्री योगी ने पं. दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी।

  2. उपाध्याय जी के 'अंत्योदय' और 'एकात्म मानववाद' के विचारों को सराहा।

  3. उनके चिंतन को समावेशी, आत्मनिर्भर भारत निर्माण का प्रेरणास्रोत बताया।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। 'अंत्योदय' के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती शुक्रवार को मनाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा निवेदित की।

मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर पोस्ट कर पं. दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला।

उन्होंने लिखा कि 'एकात्म मानववाद' एवं 'अंत्योदय' के प्रणेता, प्रखर राष्ट्रचिंतक एवं भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य, श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों पर आधारित विकास की ऐसी अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। मुख्यमंत्री ने पं. दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन को आज भी समावेशी, आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का प्रेरणास्रोत बताया।

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