‘पहले डाका डाला गया… अब बनेगा मील का पत्थर’, मनरेगा बनाम VB-G RAM G पर सीएम योगी का बयान

जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीबी जीरामजी को लेकर बड़ा दावा किया। लखनऊ में मंगलवार को प्रेसवार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष इस अधिनियम पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि ये अपने कारनामे का समर्थन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के नाम पर पहले संसाधनों पर डाका डाला गया, लेकिन अब इस संशोधन से यही योजना विकसित भारत की आधारशिला और मील का पत्थर साबित होगी।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा, 'प्रधानमंत्री ने देश की आधारभूत इकाई, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, ताकि विकसित भारत की अवधारणा को आगे बढ़ाया जा सके'।

उन्होंने कहा, 'विकसित भारत- रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन-ग्रामीण 2025 पारित हो गया है, वह लोग जिन्होंने लंबे समय तक देश के संसाधनों को लूटा है, देश के गरीबों को भूखा रहने, पलायन करने और बेरोजगारी का सामना करने पर मजबूर किया है, ऐसे सुधारों का समर्थन करने की बजाय उनका INDI गठबंधन इस महत्वपूर्ण कानून को लेकर कई सवाल उठा रहा है, जबकि देश, किसानों, मजदूरों और गांवों के विकास के हित में उठाए गए कदमों का समर्थन किया जाना चाहिए लेकिन NDA का आभार व्यक्त करने के बजाय, INDI गठबंधन खुले तौर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की अपनी पुरानी परंपराओं का समर्थन कर रहा है'।