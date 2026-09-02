भाजपा विधायक अनिल शर्मा का निधन, CM योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बुलंदशहर की शिकारपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक अनिल शर्मा के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री ने इंटरनेट मीडिया ‘एक्स’ पर संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा कि प्रदेश सरकार के पूर्व राज्यमंत्री एवं शिकारपुर विधान सभा क्षेत्र के विधायक अनिल शर्मा का निधन अत्यंत दुखद है।

उन्होंने दिवंगत आत्मा को श्रीचरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अनिल शर्मा के निधन को भाजपा परिवार के लिए अपूरणीय क्षति बताया है।

धर्मपाल सिंह ने भी जताया शोक उन्होंने कहा कि निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उन्होंने शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की।