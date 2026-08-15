Language
jagran animated logo
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

सीएम योगी ने लॉन्च किया 'खाकी का सितारा' गीत, लोक भवन में गूंजते ही जीवंत हो उठा यूपी पुलिस का शौर्य

By Parvez Ahmad Edited By: Ashish Mishra
Updated: Sat, 15 Aug 2026 02:00 AM (IST)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में यूपी पुलिस को समर्पित गीत 'खाकी का सितारा' का शुभारंभ किया। शंकर महादेवन और अमिताभ बच्चन से जुड़े इस गीत ने पुलिस के शौर्य, संवेदना और समर्पण को जीवंत किया।

शुक्रवार को लोक भवन में पुलिस के गीत 'खाकी का सितारा' की लांचिंग करते मुख्यमंत्री योगी।

शुक्रवार को लोक भवन में पुलिस के गीत 'खाकी का सितारा' की लांचिंग करते मुख्यमंत्री योगी।

HighLights

  1. मुख्यमंत्री योगी ने 'खाकी का सितारा' गीत लॉन्च किया।

  2. शंकर महादेवन और अमिताभ बच्चन ने गीत में योगदान दिया।

  3. यूपी पुलिस के शौर्य, संवेदना और समर्पण को दर्शाया।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा और कर्तव्यनिष्ठा को समर्पित गीत ‘खाकी का सितारा’ शुक्रवार को लोक भवन में गूंजा। गायक एवं संगीतकार शंकर महादेवन की आवाज में जब यह गीता गूंजा तो पुलिस का शौर्य, संवेदना, समर्पण जीवंत हो उठा।

गीत में अभिनेता अमिताभ बच्चन भी है। जिसनें गीत को विशेष प्रभाव प्रदान किया है। इस गीत के साथ ही साइबर अपराधों पर जागरूकता एक फिल्म भी दिखायी गयी।

खाकी का सितारा का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। अभिनेता करण आनंद ने अभिनय के माध्यम से खाकी के शौर्य, संवेदना और समर्पण को पर्दे पर जीवंत किया है। गीत का निर्देशन अमित सोनकर ने किया है। इसके डीओपी प्रवीण तालान, रूपाली तालान और आशीष रमेश पाण्डेय हैं।

यह गीत विषम परिस्थितियों में कर्तव्य निभाने वाले पुलिसकर्मियों के शौर्य और समर्पण को अभिव्यक्ति देता है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि यह पुलिस की उपलब्धियों का गीत नहीं, बल्कि वर्दी के पीछे मौजूद इंसान की कहानी है। उन्होंने फिल्म अभिनेताओं से पुलिस की बदलती और आधुनिक तस्वीर को समाज के सामने लाने का आग्रह किया।

साइबर अपराध के प्रति जागरूकता के लिए एक विशेष फिल्म भी प्रदर्शित की गई। अभिनेता नाना पाटेकर अभिनीत और राज शाण्डिल्य निर्देशित इस फिल्म में नागरिकों को साइबर अपराधों से सतर्क रहने और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने का संदेश दिया गया।

पाटेकर ने कहा कि पुलिस जितनी आधुनिक होगी, नागरिक उतना सुरक्षित होगा। नागरिक जितना जागरूक होगा, अपराधियों के लिए उतना ही कठिन होगा। गीत आलोक श्रीवास्तव ने लिखा है और रचनात्मक निर्देशन डीजीपी के जनसंपर्क अधिकारी राहुल श्रीवास्तव ने किया है।

यह भी पढ़ें- यूपी में रक्षाबंधन पर छह दिन चलेगी रोडवेज की प्रोत्साहन योजना, बस ड्राइवर और कंडक्टर को मिलेगा अतिरिक्त पैसा