सीएम योगी ने लॉन्च किया 'खाकी का सितारा' गीत, लोक भवन में गूंजते ही जीवंत हो उठा यूपी पुलिस का शौर्य

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा और कर्तव्यनिष्ठा को समर्पित गीत ‘खाकी का सितारा’ शुक्रवार को लोक भवन में गूंजा। गायक एवं संगीतकार शंकर महादेवन की आवाज में जब यह गीता गूंजा तो पुलिस का शौर्य, संवेदना, समर्पण जीवंत हो उठा।

गीत में अभिनेता अमिताभ बच्चन भी है। जिसनें गीत को विशेष प्रभाव प्रदान किया है। इस गीत के साथ ही साइबर अपराधों पर जागरूकता एक फिल्म भी दिखायी गयी। खाकी का सितारा का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। अभिनेता करण आनंद ने अभिनय के माध्यम से खाकी के शौर्य, संवेदना और समर्पण को पर्दे पर जीवंत किया है। गीत का निर्देशन अमित सोनकर ने किया है। इसके डीओपी प्रवीण तालान, रूपाली तालान और आशीष रमेश पाण्डेय हैं।

यह गीत विषम परिस्थितियों में कर्तव्य निभाने वाले पुलिसकर्मियों के शौर्य और समर्पण को अभिव्यक्ति देता है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि यह पुलिस की उपलब्धियों का गीत नहीं, बल्कि वर्दी के पीछे मौजूद इंसान की कहानी है। उन्होंने फिल्म अभिनेताओं से पुलिस की बदलती और आधुनिक तस्वीर को समाज के सामने लाने का आग्रह किया।

साइबर अपराध के प्रति जागरूकता के लिए एक विशेष फिल्म भी प्रदर्शित की गई। अभिनेता नाना पाटेकर अभिनीत और राज शाण्डिल्य निर्देशित इस फिल्म में नागरिकों को साइबर अपराधों से सतर्क रहने और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने का संदेश दिया गया।