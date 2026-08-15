सीएम योगी ने इकाना स्टेडियम में यूपी T20 लीग सीजन-4 का किया शुभारंभ, बोले- प्रतिभाओं को मिल रहा बड़ा मंच

जागरण संवाददाता, लखनऊ। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम देशभक्ति, क्रिकेट और संगीत के रंग में सराबोर नजर आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में शुक्रवार को यूपी टी-20 लीग सीजन-4 का भव्य शुभारंभ हुआ।

इस दौरान बॉलीवुड गायक शंकर महादेवन, उनके बेटों सिद्धार्थ और शिवम महादेवन तथा पंजाबी गायिका जैस्मीन सैंडलास की प्रस्तुतियों के साथ ड्रोन शो ने उद्घाटन समारोह को यादगार बना दिया। सीएम योगी ने काशी रुद्रास और मेरठ मावेरिक्स के मुकाबले का टास उछालकर चौथे सत्र का उद्घाटन किया।

उन्होंने कहा, करीब 25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में युवाओं को खेल के अधिक अवसर मिलने चाहिए। एक टीम राज्य की प्रतिभाओं को पर्याप्त अवसर नहीं दे सकती और खुशी की बात है कि यूपी से जुड़ी छह टीमें इस लीग का हिस्सा हैं। लीग युवा खिलाड़ियों को बेहतर मंच देने के साथ अनुभवी खिलाड़ियों से सीखने और मार्गदर्शन हासिल करने का मौका भी दे रही है।

कार्यक्रम में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ल, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, यूपी टी-20 लीग गवर्निंग काउंसिल के चयरमैन संजय कपूर, पूर्व भारतीय दिग्गज क्रिकेटर सुरेश रैना, टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी अभिषेक शर्मा, एमएलसी महेंद्र कुमार सिंह और यूपीसीए के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता भी मौजूद रहे।

कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री ने ‘भारत माता की जय’ और ‘वंदेमातरम्’ के उद्घोष के साथ की। इस दौरान उन्होंने सभी छह टीमों के खिलाड़ियों, कोचों और सहयोगी स्टाफ का अभिनंदन किया। टीमों के कप्तानों की उपस्थिति में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चमचमाती ट्रॉफी का अनावरण किया। समारोह के दौरान सामूहिक राष्ट्रगान हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश अपनी आजादी की 80वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है और इसकी पूर्व संध्या पर यूपी टी-20 लीग का शुभारंभ इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘फिट इंडिया’ के विजन के अनुरूप स्वस्थ और फिट युवा ही देश के भविष्य को मजबूत बनाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी रुद्रास और मेरठ मावेरिक्स के बीच होने वाला पहला मुकाबला पूरे प्रदेश को जोड़ने का काम करेगा। उन्होंने क्रिकेट प्रेमियों से स्टेडियम पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की अपील की और आजादी की पूर्व संध्या पर लीग के शुभारंभ के लिए सभी को बधाई दी।

यूपी के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का बड़ा मंच बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ल ने कहा कि यूपी टी-20 लीग के जरिए एक साथ करीब 200 से 250 खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धी क्रिकेट का अवसर मिल रहा है। लीग का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को अधिक मंच मुहैया कराना है। खुशी होती है कि इसका लाभ युवा प्रतिभाओं को मिल रहा है।