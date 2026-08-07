राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर CM योगी ने बुनकरों को किया सम्मानित, योजनाओं के लाभार्थियों को बांटे चेक
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर बुनकरों को सम्मानित किया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक बांटे। इस अवसर पर हथकरघा उत्प ...और पढ़ें
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CM योगी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर बुनकरों को सम्मानित किया।
विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता चेक मिले।
हथकरघा उत्पादों के प्रमुख क्रेताओं के साथ समझौता ज्ञापन हुए।
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर संत कबीर राज्यस्तरीय हथकरघा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत बुनकरों व लाभार्थियों को सम्मानित करने के साथ चेक भी दिए।
इसके साथ ही हथकरघा उत्पादों के प्रमुख क्रेताओं के साथ समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान भी किया गया।बुनकरों एवं लाभार्थियों का सम्मान
|श्रेणी / योजना
|नाम एवं स्थान
|पुरस्कार / राशि / विवरण
|बुनकरों का सम्मान
|साड़ी, ब्राकेड एवं ड्रेस मेटेरियल श्रेणी
|जमालुद्दीन (वाराणसी)
|प्रथम पुरस्कार - ₹1 लाख, प्रशस्ति पत्र व ट्रॉफी
|सूती दरी, ऊनी दरी, आसनी एवं दरेट श्रेणी
|अकील अमहद (सीतापुर)
|प्रथम पुरस्कार - ₹1 लाख, प्रशस्ति पत्र व ट्रॉफी
|बेडशीट, बेड कवर एवं होम फर्निशिंग श्रेणी
|कफील अहमद (बिजनौर)
|प्रथम पुरस्कार - ₹1 लाख, प्रशस्ति पत्र व ट्रॉफी
|स्टोल, अंगवस्त्र या अन्य पारंपरिक वस्त्र उत्पाद श्रेणी
|प्यारेलाल (वाराणसी)
|प्रथम पुरस्कार - ₹1 लाख, प्रशस्ति पत्र व ट्रॉफी
|झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना के तहत सम्मान
|हथकरघा एवं पावरलूम विकास
|सुरेंद्र कुमार (मऊ)
|₹93,000 का चेक
|सोनी (इटावा)
|₹93,000 का चेक
|मीरा बाई (झांसी)
|₹93,000 का चेक
|मुख्यमंत्री हैंडलूम एवं पावरलूम उद्योग विकास योजना के लाभार्थी
|उद्योग विकास योजना
|गुलाम वारिस (मुरादाबाद)
|₹78,000 का चेक
|मो. साजिद अंसारी (बरेली)
|₹93,000 का चेक
|जय किशन राजपूत (मेरठ)
|₹93,000 का चेक
|हथकरघा उत्पादों के प्रमुख क्रेताओं के साथ समझौता ज्ञापन (MoU)
|उत्तर प्रदेश हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय
|हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (चेन्नई)
|MoU हस्ताक्षरित
|उत्तर प्रदेश हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय
|दमेरा टाटा ग्रुप (बैंगलोर)
|MoU हस्ताक्षरित
|उत्तर प्रदेश हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय
|कार्गो डीटीडीसी (DTDC)
|MoU हस्ताक्षरित
|उत्तर प्रदेश हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय
|इंटरनेशनल फैशन बिजनेस एक्सचेंज काउंसिल (मुंबई)
|MoU हस्ताक्षरित
|उत्तर प्रदेश हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय
|प्रतीक कुमार (कानपुर)
|MoU हस्ताक्षरित