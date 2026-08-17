पहले सपाई हड़प लेते थे कार्ड, अब 15 करोड़ लोगों को मिल रहा मुफ्त राशन का लाभ: CM योगी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सरकारी राशन विक्रेताओं (कोटेदारों) का लाभांश 90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा को सीधे निशाने पर लिया। कहा कि पहले कोई न कोई सपाई गरीबों का राशन कार्ड रख लेता था। इससे वास्तविक कार्डधारकों की भूख से मृत्यु तक हो जाती थी, कोई ऐसा अब नहीं कर सकता है।

राज्य 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है। निराश्रितों, दिव्यांगों का राशन उनके घर तक पहुंच रहा है। दो करोड़ परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन मिला। अन्नपूर्णा भवन बन रहे हैं। अब कोटेदारों को अन्नपूर्णा भवन संचालक कहा जाएगा।

सीएम ने कहा कि कोटेदार विश्वास के प्रतीक के रूप में पहचान बनाएं। अन्नपूर्णा भवन के निर्माण तेजी से कराइये। राशन वितरण 7-10 दिन करेंगे, शेष 20 दिन वेयरहाउस का उपयोग अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। लोकल को ग्लोबल बनाने का प्रयास एक जिला एक उत्पादन की होली-दीवाली बिक्री करेंगे तो स्थानीय कारीगर, हस्तशिल्पी प्रोत्साहित होगा। उन्होंने कहा कि जब हमारा धन विदेशों में जाता है तो उसका एक हिस्सा आतंकवाद भड़काने और भारत को अस्थिर करने में खर्च होता है। सीएम ने अपील की कि स्वदेशी को प्राथमिकता दें, लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में प्रयास करें।

इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावण मास के तीसरे सोमवार की शुभकामना देते हुए लोकभवन में सिंगल स्टेज डोर-स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत ई-पास आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ किया। प्रदेश के 78 हजार से अधिक उचित दर विक्रेताओं का लाभांश 90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति क्विंटल करने आदेश दिया। कहा कि केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 25 रुपये और बढ़ाने की मांग की है।

उचित मूल्य विक्रेता निराश्रित, गरीब, दिव्यांगजन और सरकार के बीच सेतु का काम करते हैं। कहा कि वर्ष 2017 से पहले राशन सरकार नहीं भेजती थी, गाली कोटेदारों को खानी पड़ती थी। कोटेदार शब्द से लोगों को चिढ़ सी होती थी। उस समय राज्य की 20-22 करोड़ की आबादी शक की निगाहों से देखी जाती थी। 2017 के पहले जो लोग यूपी से दूरी बनाते थे, पिछले साढ़े 9 वर्ष के भीतर वही लोग अब यूपीवालों को गले लगाते हैं। यह परिवर्तन डबल इंजन सरकार की ताकत है।

उप्र सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के अध्यक्ष अशोक कुमार मेहरोत्रा, आल इंडिया फेयर प्राइस शाप डीलर एसोसिएशन के राजेश तिवारी, आदर्श कोटेदार कमलेश कुमार मिश्र, उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद पत्र प्रदान किया तो सीएम ने भी मंच से आभार जताया। इससे पहले उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कोटेदारों को अन्नपूर्णा भवन संचालक नाम देने का आग्रह किया। मनोज पांडेय ने विभाग की उपलब्धियां गिनायी और उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य समेत अन्य लोगों ने भी कोटेदारों को संबोधित किया।



39 प्रकार की खाद्य सामग्री की बिक्री होगी