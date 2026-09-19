सीएम योगी रविवार को पुलिस विभाग के चयनित अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र
सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को लोकभवन में पुलिस विभाग के 912 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। यह चयन ...और पढ़ें
HighLights
सीएम योगी 912 पुलिस अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र।
लखनऊ के लोकभवन में रविवार को होगा कार्यक्रम आयोजित।
पुलिस उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक पदों पर चयनित हुए युवा।
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। रविवार (20 सितंबर) को लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस विभाग के 912 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना समेत अन्य गणमान्य मौजूद रहेंगे।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के तहत इन अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों में पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) और पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पद शामिल हैं। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद चयनित युवा पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं देंगे।