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    'धार्मिक आयोजनों में अराजकता कतई बर्दाश्त नहीं', सीएम योगी के निर्देश- अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 07:31 AM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफवाह फैलाने वालों व उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, साथ ही कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण संचालन और महिला ...और पढ़ें

    CM योगी आदित्यनाथ। (तस्वीर- फाइल)

    CM योगी आदित्यनाथ। (तस्वीर- फाइल)

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    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफवाह फैलाने वालों व उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।साथ ही कहा है कि कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण और व्यवस्थित संचालन में बाधा उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।

    उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भ्रामक समाचार फैलाकर माहौल बिगाड़ने के प्रयासों का तत्काल खंडन किया जाए। धार्मिक आयोजनों में उपद्रव, अराजकता और गुंडागर्दी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।

    गुरुवार को मुख्यमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था, कांवड़ यात्रा, महिला सुरक्षा, आगामी पर्व एवं त्योहारों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कहा है कि कांवड़ यात्रा आस्था, अनुशासन और सामाजिक समरसता का संदेश दे रही है।

    सरकार के साथ अनेक सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाएं भी श्रद्धालुओं की सेवा में जुटी हैं, जो समाज की सकारात्मक सहभागिता को दर्शाता है। मेरठ के एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर सीमावर्ती राज्यों का पूरा सहयोग मिल रहा है।

    गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर जे रवींद्र गौड़ ने बताया कि अब तक लगभग 70 हजार कांवड़ यात्री गाजियाबाद से गुजर चुके हैं। अगले एक दो दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना है।

    मुख्यमंत्री ने बरेली में कांवड़ यात्रा और आला हजरत उर्स को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह स्वागतयोग्य है कि इस्लामिक समुदाय ने उर्स के अवसर पर शाकाहारी भोजन वितरण की व्यवस्था की है और शिवभक्तों की आस्था का सम्मान करते हुए उर्स के आयोजन को सीमित दायरे में रखा है।

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    मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों घटित महिला अपराधों से जुड़ी घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इस प्रकार के मामले किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। महिला सुरक्षा सरकार की पहले दिन से सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।

    उन्होंने मिशन शक्ति अभियान को और प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में तैनात 45 हजार से अधिक महिला पुलिसकर्मियों की प्रभावी तैनाती सुनिश्चित की जाए। साथ ही कहा कि शोहदों और टप्पेबाजों की पहचान सार्वजनिक की जाए। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने और महिलाओं की सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

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