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'राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी नई भाजपा', CM योगी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को दी बधाई

By Digital Desk Edited By: Shiv Govind Mishraa
Updated: Mon, 17 Aug 2026 09:56 PM (IST)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व में गठित नई टीम को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह टीम 'राष्ट्र प्रथम' के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाएगी और संगठन को नई ऊर्जा देगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।

HighLights

  1. मुख्यमंत्री योगी ने भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम को शुभकामनाएं दीं।

  2. नितिन नबीन के नेतृत्व में गठित टीम को बधाई दी।

  3. 'राष्ट्र प्रथम' के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने पर जोर।

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व में गठित नई टीम को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर पोस्ट कर भाजपा के राष्ट्रीय एवं विभिन्न संगठनात्मक दायित्वों के लिए नियुक्त सभी सम्मानित सदस्यों को हार्दिक बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने लिखा कि पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व में आप सभी (नवनियुक्त पदाधिकारी) अपने अनुभव, परिश्रम व संगठन कौशल से 'राष्ट्र प्रथम' के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाते हुए संगठन को नई ऊर्जा और नया विस्तार देंगे। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को सफल एवं यशस्वी कार्यकाल की अनंत मंगलकामनाएं भी प्रेषित कीं।

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