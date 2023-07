Akhilesh Yadav Birthday महज 38 वर्ष की उम्र में देश के सबसे बड़े सूबे के मुख‍िया बनने वाले अख‍िलेश यादव का आज जन्‍म द‍िन है। इस मौके पर प्रदेश में सपा कार्यालयों में उनका जन्‍मद‍िन धूम धाम से मनाया जा रहा है। सपाई केक काट कर अपने नेता को जन्‍मद‍िन की बधाई दे रहे हैं। मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ ने भी अख‍िलेश यादव को उनके जन्‍म द‍िन की बधाई दी।

Akhilesh Yadav Birthday: सीएम योगी ने अख‍िलेश यादव को दी जन्‍मद‍िन की बधाई

लखनऊ, जेएनएन। सपा प्रमुख अख‍िलेश यादव का आज जन्‍म द‍िन है। इस मौके पर मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ ने खास अंदाज में उन्‍हें बधाई दी। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा क‍ि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की बधाई! प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज 1 जुलाई को 50वां जन्मदिन मना रहे हैं। महज 38 साल की उम्र में सीएम की कुर्सी संभालने वाले अखिलेश यादव का प्राइमरी और हायर एजुकेशन से लेकर राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई में 1 जुलाई 1973 को हुआ। उनके पिता मुलायम सिंह यादव एक बड़े राजनेता थे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने के साथ-साथ मुलायम सिंह यादव केंद्र सरकार में भी अहम पदों पर रहे। बता दें कि मुलायम सिंह यादव का पिछले साल 10 अक्टूबर को लंबी बीमारी के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया था।

