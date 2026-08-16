'मैं गा नहीं सकता, कम से कम बुरे लोगों पर बुलडोजर तो चलवा सकता हूं', लखनऊ में कलाकारों से बोले सीएम योगी
स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान लखनऊ में सीएम योगी ने कलाकारों से बातचीत की। कलाकारों ने लोक नृत्य प्रस्तुत किया और सीएम के बुलडोजर एक्शन की तारीफ करते हुए उन्हें 'बुलडोजर बाबा' कहा, जिस पर सीएम ने हास्यपूर्ण जवाब दिया।
HighLights
लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस पर सीएम योगी ने कलाकारों से बातचीत की।
कलाकारों ने सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन की सराहना की।
सीएम योगी ने कहा, मैं गलत लोगों पर बुलडोजर चला सकता हूं।
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में दौरान सीएम योगी ने कलाकारों से बातचीत की। इस मौके पर कलाकारों ने लोक नृत्य की प्रस्तुति दी और यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम के बुलडोजर एक्शन की भी तारीफ की।
कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के एक कलाकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत के दौरान कहा की छत्तीसगढ़ में आपको 'बुलडोज़र बाबा' के नाम से जाना जाता है। कलाकार की इस बात के बाद सीएम का अनोखा अंदाज देखने को मिला।
सीएम योगी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपको गाने की कला आती है। मैं गा तो नहीं सकता, लेकिन कम से कम गलत लोगों के खिलाफ बुलडोज़र का इस्तेमाल तो कर सकता हूं। सीएम योगी के इस जवाब के बाद कार्यक्रम में मौजूद लोग तालियां बजाने लगे।
मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व अर्पित करने वाले अमर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और वीर जवानों को नमन करते हुए कहा कि उनके त्याग, तपस्या और बलिदान का स्मरण करना प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य है। स्वतंत्रता दिवस हमें राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के साथ विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को दोहराने की प्रेरणा देता है।
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