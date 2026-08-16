'मैं गा नहीं सकता, कम से कम बुरे लोगों पर बुलडोजर तो चलवा सकता हूं', लखनऊ में कलाकारों से बोले सीएम योगी

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में दौरान सीएम योगी ने कलाकारों से बातचीत की। इस मौके पर कलाकारों ने लोक नृत्य की प्रस्तुति दी और यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम के बुलडोजर एक्शन की भी तारीफ की।

कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के एक कलाकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत के दौरान कहा की छत्तीसगढ़ में आपको 'बुलडोज़र बाबा' के नाम से जाना जाता है। कलाकार की इस बात के बाद सीएम का अनोखा अंदाज देखने को मिला।

सीएम योगी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपको गाने की कला आती है। मैं गा तो नहीं सकता, लेकिन कम से कम गलत लोगों के खिलाफ बुलडोज़र का इस्तेमाल तो कर सकता हूं। सीएम योगी के इस जवाब के बाद कार्यक्रम में मौजूद लोग तालियां बजाने लगे।