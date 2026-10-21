सीएम योगी का यूपी पुलिस को तोहफा: भत्तों में बढ़ोतरी, मोटरसाइकिल के 1000 और सिम के लिए मिलेंगे 2500 रुपये

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिसकर्मियों को बड़ी सौगात देते हुए विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने फील्ड ड्यूटी में मिलने वाले मोटरसाइकिल भत्ते को 700 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह, पीपीएस अधिकारियों को पांच वर्ष में मिलने वाले भत्ते को 6400 रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये तथा सिम/मोबाइल भत्ते को 2000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मी कठिन परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पुलिस बल की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में पुलिसकर्मियों की सुविधाओं और उनके कल्याण का ध्यान रखना सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में पुलिस बल को मजबूत करने के साथ-साथ पुलिसकर्मियों की सुविधाओं में भी लगातार वृद्धि की गई है। पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के लिए पांच लाख रुपये तक के कैशलेस स्वास्थ्य कार्ड की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण क्षमता में भी कई गुना वृद्धि की गई है।