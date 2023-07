लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर में 19 जुलाई को आग लगने की घटना में देवरिया के लाल कैप्टन अंशुमान सिंह बल‍िदान हो गए और तीन सैनिक घायल हो गए थे। मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ ने बल‍िदानी कैप्टन अंशुमान सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के साथ ही स्‍वजनों को 50 लाख की आर्थ‍िक साहयता देने की घोषण की है। बता दें क‍ि कैप्टन अंशुमान सिंह की शादी छह माह पहले ही हुई थी।

Captain Anshuman Singh: मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ, बल‍िदानी कैप्‍टन अंशुमान सिंह

लखनऊ, जेएनएन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सियाचिन में बलिदान हुए देवरिया निवासी सेना के कैप्टन अंशुमान सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने बल‍िदानी के स्वजनों को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की भी घोषणा की है। बलिदानी के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने तथा जिले की एक सड़क का नामकरण अंशुमान सिंह के नाम पर करने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बलिदानी के परिवार को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। सियाचिन ग्लेशियर में बुधवार की तड़के लगी आग में देवरिया के लाल कैप्टन अंशुमान सिंह बलिदान हो गए।ब लिदानी होने की सूचना आते ही गांव में मातम छा गया। अंशुमान की पत्नी नोएडा में तो पिता व मां लखनऊ में रहते हैं। लार थाना क्षेत्र के बरडीहा दलपत के रहने वाले 26 वर्षीय कैप्टन अंशुमान सिंह पुत्र रवि प्रताप सिंह मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात थे। इन दिनों उनकी तैनाती सियाचिन ग्लेशियर में थी। बताया जा रहा है कि बुधवार की तड़के गोला बारुद बंकर में शार्ट सर्किट से आग लगने से कई टेंट जल गए। उसमें बुरी तरह से झुलसे अंशुमान सिंह बलिदान हो गए। कैप्टन अंशुमान सिंह की शादी इसी वर्ष फरवरी में पठान कोट की सृष्टि सिंह से हुई थी। उनका परिवार नोएडा में रहता है और किसी कंपनी में इंजीनियर के पद पर तैनात हैं। इन दिनों पत्नी नोएडा में ही है। जबकि पिता रवि प्रताप सिंह, मां मंजू देवी, भाई घनश्याम व बहन तान्या लखनऊ में रहते हैं।

