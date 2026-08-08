काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी पर CM योगी शहीद स्मारक पर क्रांतिकारियों को देंगे श्रद्धांजलि, प्रदर्शनी में भी करेंगे शिरकत

जागरण संवाददाता, लखनऊ। काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी वर्ष के अवसर पर रविवार को काकोरी शहीद स्मारक, बाजनगर में वीर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सुबह 11 बजे होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई मंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शहीद मंदिर में क्रांतिकारियों की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करेंगे।

कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रधुन के वादन से होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री लखनऊ में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थियों से मुलाकात करेंगे और उनके साथ सेल्फी लेंगे। काकोरी ट्रेन एक्शन पर आधारित फोटोबूथ पर भी मुख्यमंत्री और अन्य अतिथि सेल्फी लेंगे।