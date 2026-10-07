सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में घबरा गई युवती का बढ़ाया हौसला, संबोधन के दौरान दूर हो गई घबराहट

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ में एक कार्यक्रम में मंच पर संबोधन के दौरान गोरखपुर के कौड़ीराम क्षेत्र की युवती का ऐसा हौसला बढ़ाया कि उसने धाराप्रवाह वेग में अपनी बात कह लोगों की प्रशंसा बटोरी।

मुख्यमंत्री ने एचसीएल आइटी सिटी लखनऊ के फेज-2 की आधारशिला रखी और परियोजना माडल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री के इस कदम की सोशल मीडिया पर जमकर सराहना मिली है। मुख्यमंत्री ने देखा कि कार्यक्रम में मंच पर बोलते समय युवा रचना राय थोड़ी नर्वस नजर आईं। उनके चेहरे पर झिझक देख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्कुराते हुए उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि घबराइए नहीं, आप आराम से बोलिए। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस सहज और आत्मीय अंदाज से रचना का आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने अपनी बात मजबूती से आगे रखी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच पर घबराई हुई स्पीकर को देखा। इसके बाद उन्होंने जो काम किया तो उनके कदम की खूब तारीफ हुई। लखनऊ में HCL टेक के दस वर्ष पूरे होने के जश्न के दौरान, जब एक युवा स्पीकर भाषण देते समय अपना आत्मविश्वास खो बैठीं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताली बजाकर उनका हौसला बढ़ाया, जिसके लिए उन्हें ऑनलाइन खूब तारीफ मिली। सोशल मीडिया यूजर्स ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस व्यवहार को जमकर सराहा।

युवती का हौसला बढ़ाते हुए वीडियो सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऑनलाइन खूब तारीफ हो रही है। गोरखपुर के कौरीराम की रहने वाली रचना राय बड़ी संख्या में मौजूद लोगों के सामने भाषण दे रही थीं, तभी कुछ देर के लिए उनका आत्मविश्वास डगमगा गया। वह घबरा गईं और उन्हें शब्द नहीं सूझ रहे थे।

यह देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ताली बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। इस छोटे से कदम से उन्हें खुद को संभालने में मदद मिली। जल्द ही उन्होंने अपनी लय वापस पा ली, भाषण फिर से शुरू किया और लोगों से अच्छी तरह जुड़ गईं। इस बातचीत का वीडियो X सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत वायरल हो गया है, और यूज़र्स मुख्यमंत्री के समय पर किए गए इस सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार की तारीफ़ कर रहे हैं।

सोशल मीडिया यूजर्स ने मुख्यमंत्री के इस कदम की काफी तारीफ की। एक यूजर ने लिखा कि यही बात योगी जी को इतना खास बनाती है। एक और ने इस पल को सच्ची लीडरशिप का उदाहरण बताया और लिखा, "लीडरशिप ऐसी ही होनी चाहिए—बिना किसी लंबे-चौड़े भाषण के, बस एक छोटा सा प्रोत्साहन। इसके बाद भी उन्होंने खुद को संभाले रखा, और यही बात सबको याद रहेगी।