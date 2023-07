UP Politics अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती के अवसर लखनऊ में आयोज‍ित कार्यक्रम में मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ ने कहा क‍ि वर्ष 2024 के चुनाव से पहले हम नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। जो कुछ दो-चार जिलों में है वह भी खत्म हो जाएगा। इसी के साथ लोकसभा चुनाव 2024 के ल‍िए भी सीएम ने कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के ल‍िए कहा।

UP Politics: अपना दल के संस्थापक डाक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती के मौके पर सीएम योगी आद‍ित्‍यनाथ

Your browser does not support the audio element.

लखनऊ, जेएनएन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सोनेलाल पटेल ने पिछड़ों और गरीबों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने जो सपना देखा था बीते नौ वर्षों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार धरातल पर उतार रही है। प्रतापगढ़ का मेडिकल कालेज अब सोनेलाल पटेल के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2024 के चुनाव से पहले हम नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। जो कुछ दो-चार जिलों में है वह भी खत्म हो जाएगा। अपना दल (एस) और भाजपा के कार्यकर्ता सम और विषम परिस्थितियों में एक साथ मिलकर चले और लड़कर यहां तक पहुंचे हैं। आगे भी मजबूती के साथ संघर्ष करेंगे और हम जीतेंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है।

Edited By: Prabhapunj Mishra