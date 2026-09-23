सपा सरकार में भैंसागाड़ी से भैंसा गायब कर देते थे बदमाश, अब यूपी में अराजकता का नहीं; उत्सव का माहौल: CM योगी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व की सपा सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में अराजकता का माहौल था। सत्ताधारी दल के गुंडे कार चालक की हत्या कर कार लेकर भाग जाते थे।

उस समय भैंसागाड़ी चलाने वाला व्यक्ति भी यदि चाय पीने या लघुशंका के लिए के लिए अपनी भैंसागाड़ी से नीचे उतरता था, तो बदमाश भैंसा खोल ले जाते थे।अब यूपी में अराजकता और उपद्रव की जगह उत्सव का माहौल है।

पांच कालिदास मार्ग पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सहकारिता की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसकी कमान किसके हाथ में है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले यूपी की स्थिति सभी जानते हैं।