दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चुनावी तैयारियों के बीच भेंट

डिजिटल डेस्क, लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को दिल्ली दौरे पर हैं। अपने इस दौरै पर उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव की तैयारियों के बीच शनिवार को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। देश और प्रदेश के शीर्ष नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक बैठक हुई।