मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन : जमीन कब्जे के किसी भी मामले में कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश

डिजिटल डेस्क, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह 'जनता दर्शन' में लोगों की समस्याएं सुनीं और उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। जमीनों पर किसी भी प्रकार के कब्जे को लेकर मुख्यमंत्री बेहद गंभीर हैं और उन्होंने अधिकारियों को किसी भी मामले में कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने सुबह अपने सरकारी आवास पांच कालिदास मार्ग पर आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने एक-एक पीड़ित के पास पहुंचकर उनकी शिकायतें जानीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित हल करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वस्त किया कि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 'नर सेवा-नारायण सेवा' के भाव से जनसेवा कर रही है। ऐसे में अधिकारी सबकी समस्याओं का समाधान करते हुए जन कल्याण और नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाने के सरकार के संकल्प की पूर्ति करें। इसके अनुरूप हर पीड़ित के साथ संवेदनशील व्यवहार करते हुए समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

निर्बल को उजाड़ने वाले बख्शे न जाएं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अवैध कब्जा करने वाले, निर्बल लोगों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे न जाएं। उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। यदि जमीन जायदाद से जुड़ा विवाद पारिवारिक हो तो संबंधित पक्षों को बैठाकर आपसी संवाद से निस्तारण कराने का प्रयत्न करें। राजस्व व पुलिस से जुड़े मामलों को मुख्यमंत्री ने पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ निस्तारित करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। संवेदनशील व्यवहार अपनाते हुए हर पीड़ित की मदद की जाए। जो लोग किन्हीं कारणों से सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित हैं, उन्हें इसका लाभ दिलाया जाए।

हर पीड़ित से मिले मुख्यमंत्री 'जनता दर्शन' के दौरान मुख्यमंत्री कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक खुद पहुंचे और एक-एक कर सबकी समस्याएं सुनीं। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश देने के साथ लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए संकल्पित है।