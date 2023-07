पंजाब सरकार रोपड़ जेल में दो साल तीन माह तक रखे गए उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी पर खर्च हुए 55 लाख रुपये पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और तत्कालीन जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा से वसूल करेगी। दोनों नेताओं को रिकवरी नोटिस भेज दिया गया है। गृह विभाग के अंडर सेक्रेटरी की ओर से जारी नोटिस में उनको 15 दिन का समय दिया गया है।

लो रंधावा साहिब ‘अंसारी’ वाला नोटिस...रंधावा के चैलेंज पर CM मान का जवाब

जागरण ऑनलाइन डेस्क, नई दिल्ली : पंजाब सरकार रोपड़ जेल में दो साल तीन माह तक रखे गए उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी पर खर्च हुए 55 लाख रुपये पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और तत्कालीन जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा से वसूल करेगी। दोनों नेताओं को रिकवरी नोटिस भेज दिया गया है। गृह विभाग के अंडर सेक्रेटरी की ओर से जारी नोटिस में उनको 15 दिन का समय दिया गया है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर और पूर्व मंत्री रंधावा को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। सीएम मान ने रंधावा को भेजा नोटिस सोमवार को रंधावा ने कहा कि वह मुख्यमंत्री पर मानहानि का केस करेंगे। अगर हिम्मत है तो नोटिस भेजें। इसके कुछ घंटे बाद ही मुख्यमंत्री ने नोटिस ट्वीट कर लिखा, लो रंधावा साहिब आपका ‘अंसारी’ वाला नोटिस...। कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत में रंधावा ने मुख्यमंत्री के उन दावों को सिरे से खारिज किया, जिसमें कहा गया था कि अंसारी पर 55 लाख रुपये खर्च किए गए। रंधावा ने कहा कि वकीलों की फीस 17.60 लाख रुपये की थी, जिसका भुगतान नहीं किया गया तो वसूली किस बात की। मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि यह स्टेज नहीं, स्टेट है। रंधावा ने कहा, दिल्ली में लाए गए अध्यादेश के लिए मान केजरीवाल को साथ लेकर पंजाब के हेलीकाप्टर पर पूरा देश घूम रहे हैं, इस पर आया खर्च क्या वह अपनी जेब से देंगे। हिम्मत हैं तो मान रिकवरी करके दिखाएं। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बयान में कहा कि मान को पता ही नहीं है कि आखिर सरकार कैसे काम करती है। सुप्रीम कोर्ट में वकील हायर करना मेरा काम नहीं था। एडवोकेट जनरल ही इसका जवाब दे सकते हैं। हिम्मत है तो मान पेंशन बंद करके दिखाएं। उन्हें हाई कोर्ट लेकर जाएंगे।

