Sanjay Rai Sherpuriya: एसटीएफ के सामने नहीं आए ठग शेरपुरिया के करीबी, ED कर रहा आरोपपत्र दाखिल करने की तैयारी

ईडी ने ठग संजय राय शेरपुरिया के विरुद्ध कई ठोस साक्ष्य जुटाए हैं। अब ईडी आरोपपत्र दाखिल करने की तैयारी कर रहा है। वहीं ठग शेरपुरिया के करीबी एसटीएफ के सामने पेश नहीं हुए हैं। दिल्ली ईडी भी शेरपुरिया के विरुद्ध जांच कर रहा है। दिल्ली के कारोबारी गौरव डालमिया को ईडी की जांच से बचाने के नाम पर छह करोड़ रुपये वसूले जाने की जांच भी चल रही है।

Sanjay Rai Sherpuriya: ठग शेरपुरिया के मामले में ED कर रहा आरोपपत्र दाखिल करने की तैयारी

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। एसटीएफ ठग संजय राय शेरपुरिया के विरुद्ध जांच में कई तथ्यों को जुटाने के बाद भी कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही है। एसटीएफ ने शेरपुरिया की कंपनियों के कई निदेशकों, उसके एक करीबी रिश्तेदार व दिल्ली के कारोबारी गौरव डालमिया काे नोटिस देकर पूछताछ के लिए तलब किया था। इनमें कोई भी एसटीएफ के सामने नहीं आया। दूसरी ओर दिल्ली ईडी शेरपुरिया के विरुद्ध कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि एसटीएफ ईडी के आरोपपत्र दाखिल करने के बाद उसमें शामिल कुछ आरोपितों को नोटिस देकर पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। एसटीएफ ने कई बड़े नेताओं व अफसरों के नाम पर जालसाजी की कई घटनाएं करने के आरोप में संजय राय शेरपुरिया को 25 अप्रैल को कानपुर से गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया था कि शेरपुरिया की संस्था यूथ रुरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन के सलाहकार बोर्ड में कई सेवानिवृत्त आइएएस, आइपीएस और सेना के अधिकारी भी शामिल रहे हैं। उसकी कंपनियों के जरिए हुए कई संदिग्ध लेनदेन की भी पड़ताल हुई है। दिल्ली ईडी भी शेरपुरिया के विरुद्ध जांच कर रहा है। दिल्ली के कारोबारी गौरव डालमिया को ईडी की जांच से बचाने के नाम पर छह करोड़ रुपये वसूले जाने की जांच भी चल रही है। शेरपुरिया के एनजीओ के खाते में यह रकम भेजी गई थी। ईडी ने इसे लेकर कारोबारी गौरव डालमिया से भी लंबी पूछताछ की थी और उसे गवाह बनाया है। ईडी ने पूर्व में शेरपुरिया के कई ठिकानों पर छापा भी मारा था और बरामद दस्तावेजों के आधार पर जांच की जा रही थी। ईडी शेरपुरिया के एजेंट कासिफ के विरुद्ध भी जांच कर रहा है। एसटीएफ ने शेरपुरिया से पहले कासिफ को गौतमबुद्धनगर से गिरफ्तार किया था।

Edited By: Prabhapunj Mishra