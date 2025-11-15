भाषा विश्वविद्यालय में दो समुदाय के छात्रों के बीच मारपीट, दरवाजे पर झंडा लगाने को लेकर शुरू हुआ बवाल

जागरण संवाददाता, लखनऊ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में शुक्रवार देर रात नेताजी सुभाष छात्रावास में दो समुदाय के छात्र के बीच मारपीट हो गई। सूचना मिलने पर चीफ प्रॉक्टर डा. नीरज शुक्ला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। फिलहाल एक पक्ष की ओर से विश्वविद्यालय की पुलिस चौकी पर तहरीर दी जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरवाजे पर मारी लात विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर डॉ नीरज शुक्ला ने बताया कि शाम को नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास के एक कमरे पर छात्र कॉपी लेने गया था। उसने दरवाजे पर लात मार दी। उस दरवाजे पर झंडा लगा था। इसी बात को लेकर दो छात्र गुटों के बीच विवाद हुआ। उस समय मामला शांत हो गया था।