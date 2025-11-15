Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भाषा विश्वविद्यालय में दो समुदाय के छात्रों के बीच मारपीट, दरवाजे पर झंडा लगाने को लेकर शुरू हुआ बवाल

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 12:59 AM (IST)

    ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष छात्रावास में शुक्रवार रात दो समुदायों के छात्रों के बीच मारपीट हो गई। पहले एक छात्र ने छात्रावास के कमरे के दरवाजे पर लात मारी, जिसमें झंडा लगा हुआ था, जिससे दो छात्र गुटों के बीच विवाद हुआ।

    prefferd source google
    Hero Image

    भाषा विश्वविद्यालय में मारपीट की घटना के बाद मौके पर मौजूद के चीफ प्रॉक्टर डा. नीरज शुक्ला व पुलिस कर्मी।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में शुक्रवार देर रात नेताजी सुभाष छात्रावास में दो समुदाय के छात्र के बीच मारपीट हो गई। सूचना मिलने पर चीफ प्रॉक्टर डा. नीरज शुक्ला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। फिलहाल एक पक्ष की ओर से विश्वविद्यालय की पुलिस चौकी पर तहरीर दी जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरवाजे पर मारी लात

    विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर डॉ नीरज शुक्ला ने बताया कि शाम को नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास के एक कमरे पर छात्र कॉपी लेने गया था। उसने दरवाजे पर लात मार दी। उस दरवाजे पर झंडा लगा था। इसी बात को लेकर दो छात्र गुटों के बीच विवाद हुआ। उस समय मामला शांत हो गया था।

    रात करीब 9 बजे उसी बात को लेकर फिर मारपीट हुई। इसमें। बीटेक के छात्र शामिल होना बताए जा रहे हैं। हॉस्टल और कैंपस में पुलिस बल तैनात है। मामले में जांच कमेटी बनाई जाएगी। हॉस्टल के कैमरों की जांच कर दोषी छात्रों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि एक पक्ष तहरीर दे रहा है।