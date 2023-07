पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की तीसरी पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ ने हजरतगंज स्थित प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्प‍ित की। एक सामान्य कार्यकर्ता पार्षद विधायक विधान परिषद सदस्य प्रदेश सरकार में मंत्री सांसद और बिहार व मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपने अनुभव और योग्यता का परिचय देकर जो लाभ प्रदेश और उन सभी राज्यों को दिया वह उल्लेखनीय है और व्यवस्था के लिए एक उदाहरण भी है।

UP: मुख्यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन को दी श्रद्धांजल‍ि

