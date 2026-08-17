मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ाया कोटेदार का मान, अब कहलाएंगे अन्नपूर्णा भवन संचालक

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नींव माने जाने वाले कोटेदारों के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। बीते कई वर्ष से इनके कमीशन को बढ़ाए जाने की मांग को स्वीकार करने के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनका कमीशन बढ़ाने के साथ सम्मान भी बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री ने लोक भवन में सोमवार को राशन वितरण प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए ई-पास आधारित कोटेदार कमीशन प्रणाली का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2017 से पहले 'कोटेदार' शब्द से ही लोगों को चिढ़ सी हो गई थी। तब पाप कोई और करता था, भुक्तभोगी कोई और होता था। अब ऐसा नहीं है, हमने कोटेदार को सम्मान दिया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की रीढ़ कोटेदार अब से अन्नपूर्णा भवन संचालक कहलाएंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके साथ ही अन्नपूर्णा भवन संचालकों का कमीशन 90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। इसके साथ ही केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इसमें 25 रुपये प्रति क्विंटल और बढ़ाने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले कोटेदारों का नाम सुनते ही लोगों को चिढ़ होती थी। पारदर्शी वितरण प्रणाली से भाजपा सरकार ने उन्हें सम्मान दिलाया है।

अन्नपूर्णा भवनों से 39 प्रकार की खाद्य सामग्री मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा भवनों से 39 प्रकार की खाद्य सामग्री दी जाएगी। अन्नपूर्णा भवन संचालक अब कमीशन प्रणाली के तहत अपना फीडबैक भी सरकार को दे सकेंगे। राशन वितरण की व्यवस्था को पूर्ण रूप से डिजिटल बनाने के बाद राशन वितरण में हो रहा फर्जीवाड़ा भी रुकेगा। अब उचित मूल्य विक्रेता संचालकों को 39 आइटम की बिक्री की सुविधा मिल रही है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने पहले आपकी मार्जिन मनी को ₹दस रुपया बढ़ाया, जिसमें हमने भी ₹25 रुपये की वृद्धि की है। यानी अब सीधे ₹35 रुपये की एक साथ वृद्धि हो रही है।