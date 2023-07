इंटरनेट पर छाई 'Chandrayaan-3' की मिशन डायरेक्टर ऋतु; इस मुकाम को पाने में 12वीं तक की पढ़ाई का रहा अहम योगदान

देश के मून मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली चन्द्रयान-3 की मिशन डायरेक्टर ऋतु कारिधाल आज सुर्खियों में हैं। इंटरनेट पर सबसे ज्यादा इस समय ऋतु को जानने के लिए लोग सर्च कर रहे हैं। छात्राएं शिक्षक कर्मचारी उनकी उपलब्धि पर गदगद हैं। कॉलेज की प्रिंसिपल सीमा सिंह बताती हैं कि ऋतु शुरू से ही पढ़ाई को लेकर गंभीर रहीं हैं।

'Chandrayaan-3' की मिशन डायरेक्टर Ritu ने कहा था कि मिशन तक पहुंचने में 12वीं तक की पढ़ाई का अहम योगदान

जागरण संवाददाता, लखनऊ: Chandrayaan-3 Launch: देश के 'मून मिशन' को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली 'चन्द्रयान-3' की मिशन डायरेक्टर ऋतु कारिधाल आज सुर्खियों में हैं। इंटरनेट पर सबसे ज्यादा इस समय ऋतु को जानने के लिए लोग सर्च कर रहे हैं। लखनऊ की मूल निवासी हैं ऋतु कारिधाल (Ritu Karidhal) ऋतु मूल रूप से लखनऊ की हैं। यहां लखनऊ के राजाजीपुरम में उनका आवास भी है। मिशन मून तक पहुंचने में ऋतु के इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने नवयुग कन्या इंटर कॉलेज से वर्ष 1989 में हाईस्कूल की परीक्षा और 1991 में इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया था। आज 'Chandrayaan-3' की सफलता के बाद उनके कॉलेज में हर्ष का माहौल है। मिशन 'चंद्रयान-2' की तैयारियों के दौरान विद्यालय आई थीं ऋतु छात्राएं, शिक्षक, कर्मचारी उनकी उपलब्धि पर गदगद हैं। कॉलेज की प्रिंसिपल सीमा सिंह बताती हैं कि ऋतु शुरू से ही पढ़ाई को लेकर गंभीर रहीं हैं। उनके समय के शिक्षक इस समय कॉलेज में नहीं हैं, लेकिन वर्ष 2019 में जब वह कालेज आईं थीं तो उनके बारे में बताया गया। जब वह विद्यालय आई थीं तो उस समय 'चंद्रयान-2' (Chandrayaan-2) की मिशन डायरेक्टर थीं। उन्होंने छात्राओं का मनोबल बढ़ाया था। ऋतु यह भी बताया था कि एक विद्यार्थी के जीवन में 12वीं तक की पढ़ाई का कितना बड़ा योगदान रहता है। जीवन की मजबूत नींव का आधार है 12वीं तक की पढ़ाई ऋतु ने अपने प्रेरक संबोधन में कहा था कि अगर 12वीं तक की शिक्षा पूरे मनोयोग से कर लिया जाए और स्कूल में रोज का पढ़ा हुआ उसी दिन तैयार कर लिया जाए तो जीवन की नींव मजबूत हो जाती है। यह बेसिक ज्ञान ही आगे बढ़ने के लिए ठोस आधार का काम करता है। लखनऊ विश्वविद्यालय से की थी एमएससी की पढ़ाई उन्होंने यह भी कहा था कि जिस विषय में गहरी रूचि हो उसी में अपना पूरा परिश्रम व प्रयास करना चाहिए। ऋतु के जीवन में भी 12वीं तक की पढ़ाई का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऋतु कारिधाल लखनऊ विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान में एमएससी करने के बाद एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमटेक करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का रुख किया था।

Edited By: riya.pandey