राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने UCC पर पसमांदा मुसलमानों से किया संवाद, दिलाया समान अधिकार का भरोसा

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने पसमांदा (पिछड़े) मुस्लिम समाज को भरोसा दिलाया है कि समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) हर भारतीय को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए है और इसमें किसी की दखलंदाजी नहीं होगी। रविवार को सहकारिता भवन में राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमांदा महाज के संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अभी यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है।

