Census 2026: जनगणना के नियम में केंद्र सरकार ने किया बदलाव, सरकारी के साथ प्राइवेट कर्मी भी करेंगे गणना

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : केंद्र सरकार ने जनगणना के नियम में बदलाव किया है। जनगणना कराने के लिए अब सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकों के साथ बैंक, कंपनियों और सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई जा सकेगी। केंद्र सरकार ने जनगणना के नियमों में जो बदलाव किया है, उसके तहत लिपिक और अधिकारी भी प्रगणक बनाए जा सकेंगे। नए नियम 16 अक्टूबर 2026 से लागू हो गए हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, सरकारी स्कूलों, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त और निजी शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को जनगणना के काम में लगाया जा सकेगा। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, सरकारी बैंकों, सार्वजनिक उपक्रमों, कंपनियों, संस्थाओं, सोसायटी और न्यासों में काम करने वाले लिपिक व अधिकारी भी प्रगणक बन सकेंगे।