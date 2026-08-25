लखनऊ में 500 बीएलओ से मिले मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बोले- घबराने की जरूरत नहीं… एक भी पात्र मतदाता न छूटे
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता की पहली जिम्मेदारी बीएलओ की है, जो सटीक डाटा उपलब्ध कराएं ताकि कोई पात्र मतदाता न छूटे और तकनीक से डुप्लीकेट नाम हटें।
HighLights
बीएलओ की जिम्मेदारी मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना।
तकनीक से डुप्लीकेट नाम हटाए जाएंगे, कोई पात्र न छूटे।
चुनाव आयोग एआई के इस्तेमाल में जल्दबाजी नहीं करेगा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता की पहली जिम्मेदारी बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की है। बीएलओ जमीनी स्तर पर सही और सटीक डाटा उपलब्ध कराएं, ताकि एक भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रहे और डुप्लीकेट नामों को तकनीक की मदद से हटाया जा सके।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने एसआईआर के दौरान बीएलओ की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से मतदाता सूची को अधिक शुद्ध बनाने में मदद मिली है। चुनाव आयोग आगे भी बीएलओ के सुझावों और सहयोग से मतदाता सूची को बेहतर बनाने की योजनाएं तैयार करेगा।
दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लखनऊ और आसपास के जिलों के करीब 500 बीएलओ से संवाद करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि भ्रामक सूचनाओं से बीएलओ को घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग मजबूती से उनके साथ खड़ा है। बीएलओ इसी तरह जिम्मेदारी और बेहतर ढंग से अपना काम करते रहें।
मतदाता सूची में पात्र युवाओं और महिलाओं के नाम जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाए। शादी के बाद ससुराल चली गई महिला का नाम भी मतदाता सूची में जरूर होना चाहिए। यदि ऐसी पात्र महिलाओं का नाम सूची में नहीं है तो बीएलओ उन्हें मतदाता सूची से जोड़ने की पहल करें। किसी भी पात्र मतदाता का नाम छूटना नहीं चाहिए।
संवाद के दौरान बीएलओ ने ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या का मुद्दा उठाया। कहा कि कई स्थानों पर नेटवर्क की समस्या के कारण आनलाइन काम करने में दिक्कत आती है। ऐसे में आनलाइन के साथ आफलाइन काम की सुविधा भी होनी चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इस सुझाव पर काम करने का आश्वासन दिया।
संविदा कर्मियों के बीएलओ के रूप में कार्य करने के दौरान दुर्घटना होने पर बीमा लाभ देने की मांग भी रखी गई। इस पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने विचार करने की बात कही।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से मतदाता सूची में डुप्लीकेट नामों की पहचान कर उन्हें हटाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इसके लिए बीएलओ को सबसे पहले सही और शुद्ध डाटा उपलब्ध कराना होगा।
उन्होंने लोगों को जनप्रतिनिधित्व कानून की व्यवस्थाओं के बारे में जागरूक करने पर भी जोर दिया, ताकि एक व्यक्ति का नाम दो स्थानों की मतदाता सूची में न रहे।
उन्होंने कहा कि बीएलओ आयोग को सही डाटा और सुझाव दें, आयोग तकनीक उपलब्ध कराएगा। बीएलओ के अच्छे सुझावों को परिष्कृत कर उनके आधार पर आगे योजनाएं तैयार की जाएंगी।
एआई के इस्तेमाल में जल्दबाजी नहीं
ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के इस्तेमाल को लेकर आयोग जल्दबाजी में नहीं है। चुनाव तकनीक के अधीन नहीं हो सकता, इसलिए एआई के प्रयोग में अत्यधिक सावधानी जरूरी है। तकनीक निर्वाचन प्रक्रिया को मजबूत करने का माध्यम है, उसका विकल्प नहीं।