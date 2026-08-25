लखनऊ में  500 बीएलओ से मिले मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बोले- घबराने की जरूरत नहीं… एक भी पात्र मतदाता न छूटे

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता की पहली जिम्मेदारी बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की है। बीएलओ जमीनी स्तर पर सही और सटीक डाटा उपलब्ध कराएं, ताकि एक भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रहे और डुप्लीकेट नामों को तकनीक की मदद से हटाया जा सके।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने एसआईआर के दौरान बीएलओ की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से मतदाता सूची को अधिक शुद्ध बनाने में मदद मिली है। चुनाव आयोग आगे भी बीएलओ के सुझावों और सहयोग से मतदाता सूची को बेहतर बनाने की योजनाएं तैयार करेगा।

दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लखनऊ और आसपास के जिलों के करीब 500 बीएलओ से संवाद करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि भ्रामक सूचनाओं से बीएलओ को घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग मजबूती से उनके साथ खड़ा है। बीएलओ इसी तरह जिम्मेदारी और बेहतर ढंग से अपना काम करते रहें।

मतदाता सूची में पात्र युवाओं और महिलाओं के नाम जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाए। शादी के बाद ससुराल चली गई महिला का नाम भी मतदाता सूची में जरूर होना चाहिए। यदि ऐसी पात्र महिलाओं का नाम सूची में नहीं है तो बीएलओ उन्हें मतदाता सूची से जोड़ने की पहल करें। किसी भी पात्र मतदाता का नाम छूटना नहीं चाहिए।

संवाद के दौरान बीएलओ ने ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या का मुद्दा उठाया। कहा कि कई स्थानों पर नेटवर्क की समस्या के कारण आनलाइन काम करने में दिक्कत आती है। ऐसे में आनलाइन के साथ आफलाइन काम की सुविधा भी होनी चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इस सुझाव पर काम करने का आश्वासन दिया।