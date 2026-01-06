Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अब एक करोड़ से अधिक GST चोरी के मामलों में CBI करेगी जांच, इस बड़ी वजह के कारण लिया फैसला

    By Jagran News Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 06:00 AM (IST)

    सीबीआई अब एक करोड़ रुपये से अधिक की सीजीएसटी और एसजीएसटी चोरी के सभी मामलों की जांच करेगी। यह फैसला झांसी में सीजीएसटी की डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सीबीआइ एक करोड़ रुपये से ऊपर की सीजीएसटी और एसजीएसटी चोरी के मामलों में बीते तीन-चार वर्ष में हुई सभी कार्रवाई की जांच करेगी। झांसी में सीजीएसटी की डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी सहित पांच लोगों को डेढ़ करोड़ रुपये रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार करने के बाद यह फैसला किया गया है।

    इस मामले में डिप्टी कमिश्नर के साथ अधीक्षक अनिल तिवारी व अजय शर्मा, व्यापारी राजू मंगतानी और वकील नरेश गुप्ता को 30 जनवरी को गिरफ्तार किया था। झांसी के दो अन्य कारोबारियों लोकेश तोलानी और तेजपाल मंगतानी को भी इस केस में नामजद किया गया है। सीजीएसटी के तीनों अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है।

    अधिकारियों ने 23 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के मामले में डेढ़ करोड़ रुपये रिश्वत की मांग की थी। इसमें 70 लाख रुपये सीजीएसटी के अधिकारियों ले लिए थे, लेकिन एक अन्य व्यापारी ने इस पूरी डील की जानकारी सीबीआइ को दे दी थी।