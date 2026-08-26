AI के प्रयोग में सावधानी जरूरी, चुनाव आयोग इस्तेमाल को लेकर जल्दबाजी में नहीं: ज्ञानेश कुमार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि निर्वाचन प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के इस्तेमाल को लेकर आयोग जल्दबाजी में नहीं है। चुनाव तकनीक के अधीन नहीं हो सकता, इसलिए एआइ के प्रयोग में अत्यधिक सावधानी जरूरी है।

तकनीक निर्वाचन प्रक्रिया को मजबूत करने का माध्यम है, उसका विकल्प नहीं। दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लखनऊ और आसपास के जिलों के बीएलओ से संवाद करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि भ्रामक सूचनाओं से बीएलओ को घबराने की जरूरत नहीं है।

चुनाव आयोग मजबूती से उनके साथ खड़ा है। शादी के बाद ससुराल पहुंचीं महिलाओं के नाम भी मतदाता सूची में जरूर होने चाहिए। यदि ऐसी पात्र महिलाओं के नाम सूची में नहीं है तो बीएलओ उन्हें जोड़ने की पहल करें।

ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता की पहली जिम्मेदारी बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की है। बीएलओ जमीनी स्तर पर सही और सटीक डाटा उपलब्ध कराएं, ताकि एक भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रहे और डुप्लीकेट नामों को तकनीक की मदद से हटाया जा सके।

उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान बीएलओ की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से मतदाता सूची को अधिक शुद्ध बनाने में मदद मिली है। संवाद के दौरान बीएलओ ने ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या का मुद्दा उठाया।

यह कहा कि नेटवर्क की समस्या के कारण आनलाइन काम करने में दिक्कत आती है। ऐसे में आनलाइन के साथ आफलाइन काम की सुविधा भी होनी चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इस सुझाव पर काम करने का आश्वासन दिया। संविदा कर्मियों के बीएलओ के रूप में कार्य करने के दौरान दुर्घटना होने पर बीमा लाभ देने की मांग भी रखी गई। इस पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने विचार करने की बात कही।

चुनाव आयुक्त ने बीएलओ से किया संवाद बीएलओ की ओर से सुझाव लेकर उसे चुनाव आयोग की योजना में शामिल कर पूरे देश में लागू करने की मांग को उन्होंने स्वीकार किया। कहा कि पूरे देश में 12 लाख बीएलओ हैं, ऐसे में सभी के सुझाव लेकर पढ़ना व्यावहारिक नहीं होगा।

सभी बीएलओ अपने जिला निर्वाचन अधिकारी को अपने-अपने सुझाव दें और फिर वह उसमें से सर्वश्रेष्ठ सुझाव चुनाव आयोग को भेजे या फिर ईसीआइनेट के कालम में भरें। इसमें से सर्वश्रेष्ठ सुझाव को पूरे देश में लागू करेंगे। गंगोत्री की मिंटा देवी ने बढ़वाया मानदेय मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि वह अपनी पत्नी के साथ गंगोत्री दर्शन को गए थे। वहां पर गंगोत्री बूथ नंबर तीन की बीएलओ मिंटा देवी ने कहा कि कम से कम इतना मानदेय मिले की स्मार्ट मोबाइल फोन किस्त पर ले सकें।

यह मोबाइल कभी पति ले लेते हैं तो कभी बच्चा आनलाइन पढ़ाई करने लगता है। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि जब वह दिल्ली वापस लौटे तो मेरी पत्नी ने मिंटा देवी की मांग याद दिलाई और फिर बीएलओ सहित अन्य कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की गई।