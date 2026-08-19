लखनऊ की गैस एजेंसी में गजब घोटाला: 313 भरे सिलेंडर कम और 289 खाली अधिक मिले, FIR

जागरण संवाददाता, लखनऊ। बख्शी का तालाब स्थित सहकारी इंडेन गैस सर्विस में घरेलू गैस सिलेंडरों के स्टाक में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। आपूर्ति विभाग की टीम ने 13 अगस्त को गैस एजेंसी के अस्ती रोड स्थित शोरूम और घिनोहरी स्थित गैस गोदाम का निरीक्षण किया था। ऑनलाइन क्लोजिंग स्टाक और मौके पर किए गए भौतिक सत्यापन में 289 खाली घरेलू सिलेंडर अधिक और 313 भरे घरेलू सिलेंडर कम मिले।

विभाग ने घरेलू गैस की कालाबाजारी की आशंका मानते हुए एजेंसी के प्रभारी प्रबंधक, कैशियर और गोदाम इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। बीकेटी में आपूर्ति विभाग की जांच में सामने आई बड़ी गड़बड़ी जिला पूर्ति अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि एजेंसी का निरीक्षण पूर्ति निरीक्षक बख्शी का तालाब, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक आलमबाग और आयल कंपनी के सेल्स आफिसर की संयुक्त टीम ने किया था। 12 अगस्त की ऑनलाइन क्लोजिंग रिपोर्ट के आधार पर 13 अगस्त को गोदाम में उपलब्ध स्टाक का मिलान किया गया। जांच के दौरान एजेंसी के प्रभारी प्रबंधक सुरेश कुमार गौतम, कैशियर तेज कुमार द्विवेदी और गोदाम इंचार्ज गुड्डू मौजूद थे।