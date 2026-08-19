लखनऊ की गैस एजेंसी में गजब घोटाला: 313 भरे सिलेंडर कम और 289 खाली अधिक मिले, FIR
बख्शी का तालाब स्थित सहकारी इंडेन गैस सर्विस में आपूर्ति विभाग की जांच में 313 भरे सिलेंडर कम और 289 खाली सिलेंडर अधिक पाए गए। घरेलू गैस की कालाबाजारी की आशंका पर प्रबंधक, कैशियर और गोदाम इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
HighLights
बख्शी का तालाब गैस एजेंसी में स्टॉक में गड़बड़ी मिली
314 भरे हुए कर दिए गायाब
प्रबंधक, कैशियर और गोदाम इंचार्ज पर मुकदमा दर्ज
जागरण संवाददाता, लखनऊ। बख्शी का तालाब स्थित सहकारी इंडेन गैस सर्विस में घरेलू गैस सिलेंडरों के स्टाक में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। आपूर्ति विभाग की टीम ने 13 अगस्त को गैस एजेंसी के अस्ती रोड स्थित शोरूम और घिनोहरी स्थित गैस गोदाम का निरीक्षण किया था। ऑनलाइन क्लोजिंग स्टाक और मौके पर किए गए भौतिक सत्यापन में 289 खाली घरेलू सिलेंडर अधिक और 313 भरे घरेलू सिलेंडर कम मिले।
विभाग ने घरेलू गैस की कालाबाजारी की आशंका मानते हुए एजेंसी के प्रभारी प्रबंधक, कैशियर और गोदाम इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
बीकेटी में आपूर्ति विभाग की जांच में सामने आई बड़ी गड़बड़ी
जिला पूर्ति अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि एजेंसी का निरीक्षण पूर्ति निरीक्षक बख्शी का तालाब, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक आलमबाग और आयल कंपनी के सेल्स आफिसर की संयुक्त टीम ने किया था। 12 अगस्त की ऑनलाइन क्लोजिंग रिपोर्ट के आधार पर 13 अगस्त को गोदाम में उपलब्ध स्टाक का मिलान किया गया। जांच के दौरान एजेंसी के प्रभारी प्रबंधक सुरेश कुमार गौतम, कैशियर तेज कुमार द्विवेदी और गोदाम इंचार्ज गुड्डू मौजूद थे।
289 खाली सिलेंडर मिले अधिक
विभागीय रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले 25 मई को भी एजेंसी का निरीक्षण किया गया था। उस समय 352 घरेलू गैस सिलेंडर खाली अधिक और 352 भरे सिलेंडर कम पाए गए थे। इस पर एजेंसी प्रबंधन से स्पष्टीकरण मांगा गया था। स्पष्टीकरण की पुष्टि के लिए गठित टीम ने दोबारा निरीक्षण किया तो स्टाक में अंतर और बढ़ा हुआ मिला। 13 अगस्त को किए गए सत्यापन में घरेलू गैस के खाली सिलेंडरों का स्टाक ऑनलाइन विवरण की तुलना में 289 अधिक मिला, जबकि भरे हुए घरेलू सिलेंडर 313 कम पाए गए।
यह भी पढ़ें- 'सिटिंग-गेटिंग' फॉर्मूले से मौजूदा विधायकों को मिला मौका, उत्तराखंड में भाजपा समन्वय से साधेगी हैट्रिक के समीकरण
कालाबाजारी की आशंका
टीम के अनुसार मौके पर गैस निकासी से संबंधित कोई स्टाक अथवा निकासी रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं था। अधिकारियों ने जब एजेंसी के कर्मचारियों से स्टाक में अंतर का कारण पूछा तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। भौतिक सत्यापन की कार्रवाई पर एजेंसी के कर्मचारियों के हस्ताक्षर भी कराए गए हैं। आपूर्ति विभाग ने रिपोर्ट में एजेंसी के कर्मचारियों पर मिलीभगत से घरेलू गैस की कालाबाजारी की आशंका जताई है।
यह भी पढ़ें- अच्छी खबर: केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी होगी दूर
विजय सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर थाना महिंगवां में प्रभारी प्रबंधक सुरेश कुमार गौतम, कैशियर तेज कुमार द्विवेदी और गोदाम इंचार्ज गुड्डू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।