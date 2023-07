इंटरनेट मीड‍िया पर आदिवासी युवक पर पेशाब करने का मामला वायरल होने के बाद लोगों के साथ नेता भी सख्‍त से सख्‍त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुल‍िस ने युवक को ह‍िरासत में लेकर एनएसए लगाने की कार्रवाई की है लेक‍िन बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने इस मामले में संपत्‍त‍ि जब्‍त कर ध्‍वस्‍तीकरण की कार्रवाई की मांग की है।

आद‍िवासी युवक के चेहरे पर पेशाब करने का मामला: मायावती ने की सख्‍त कार्रवाई की अपील

Your browser does not support the audio element.

लखनऊ, जेएनएन। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक आदिवासी युवक पर पेशाब करने वाले युवक का वीड‍ियो इंंटरनेट मीड‍िया पर वायरल होने के मामले में युवक को पुल‍िस ने ह‍िरासत में ले ल‍िया है। वीड‍ियो वायरल होने के बाद से बहुजन समाज पार्टी की मुख‍िया मायावती ने सख्‍त से सख्‍त कार्रवाई की मांग की है। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर कहा क‍ि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक आदिवासी/दलित युवक पर स्थानीय दबंग नेता द्वारा पेशाब किए जाने की घटना अति-शर्मनाक, जिस अमानवीय कृत्य की जितनी भी निन्दा की जाए वह कम। इसका वीडियो वायरल होने के बाद ही सरकार का जागना इनकी संलिप्तता को साबित करता है, यह भी अति-दुःखद। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा इस सम्बंध में मुजरिम को बचाने व उसे अपनी पार्टी का न बताने आदि को त्याग कर उस अपराधी के खिलाफ केवल एनएसए नहीं बल्कि उसकी सम्पत्ति को जब्त/ध्वस्त करने की कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी घटनायें सभी को शर्मसार करती हैं। क्‍या है मामला सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति जमीन पर बैठा है। वहीं करीब खड़ा व्यक्ति उस पर पेशाब कर रहा है। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद तेजी से कार्रवाई करे हुए देर रात आरोपी को हिरासत में ले लिया। NSA की हुई कार्रवाई आरोपी प्रवेश शुक्ला के खिलाफ एनएसए लगा दिया गया है। प्रवेश शुक्ला भारतीय युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष भी बताया गया है। वहीं प्रवेश शुक्ला बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि भी बताया गया है। हालांकि केदारनाथ शुक्ला ने प्रवेश शुक्ला के प्रतिनिधि होने की खबरों का खंडन किया है।

Edited By: Prabhapunj Mishra