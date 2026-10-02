अखिलेश ने 'फ्लाईदुबई' के बहादुर पायलट स्मित मछार को किया सलाम, बोले- पूरे देश को उन पर गर्व है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। फ्लाईदुबई के विमान में 174 यात्रियों की जान बचाने वाले भारत के बहादुर पायलट कैप्टन स्मित मछार की बहादुरी को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सलाम किया है।

अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर कहा, 'भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार की बहादुरी को सलाम! पूरे देश को उन पर गर्व है। मुश्किल हालात में समझदारी और हिम्मत ही सबसे बड़ी ताकत होती है।'

सपा प्रमुख ने कैप्टन मछार के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है।

Salute to the bravery of Indian pilot Captain Smit Machhar! The entire nation is proud of him.



In adverse circumstances, wisdom and courage are the greatest strengths.



We wish him a speedy recovery. — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) October 2, 2026

पीएम मोदी ने फोन पर की कैप्टन मछार से बात

बता दें कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मित मछार से फोन पर बात कर उनका हालचाल जाना। बातचीत के दौरान कैप्टन स्मित ने उस खौफनाक घटना के पल-पल का अनुभव साझा किया।

पायलट कैप्टन स्मित मछार ने बताया कि भारी दबाव और संकट के बीच उन्हें किस बात ने हिम्मत और हौसला दिया। प्रधानमंत्री ने विपरीत परिस्थितियों में दिखाए गए उनके असाधारण साहस, सूझबूझ और जांबाजी की दिल खोलकर तारीफ की तथा उनके शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की।

क्या है पूरा मामला दरअसल, दुबई से तेल अवीव की ओर बढ़ रही फ्लाईदुबई की उड़ान FZ1073 आसमान में सामान्य गति से आगे बढ़ रही थी, तभी कॉकपिट के भीतर अचानक अप्रत्याशित संकट खड़ा हो गया। सह-पायलट ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से विमान का नियंत्रण बिगाड़ते हुए उसे नीचे गिराने की कोशिश की, जिससे चंद सेकंडों में हवाई जहाज हजारों फीट नीचे गोता लगाने लगा।