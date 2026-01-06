Language
    विधान सभा से प्रभावित हुआ कनाडाई डेलिगेशन, कैनेडियन हिंदू चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने जताई UP में निवेश की इच्छा 

    By Jagran News Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 06:00 AM (IST)

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यप्रणाली, तकनीकी व्यवस्था और पारदर्शी संचालन ने कनाडा से आए प्रतिनिधिमंडल को खासा प्रभावित किया है। कैनेडियन हिंदू चैंबर आफ कामर्स (सीएचसीसी) के 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने यूपी विधानसभा की कार्य संस्कृति को कनाडा की कई विधायी संस्थाओं से भी अधिक प्रभावशाली और अनुकरणीय बताया।प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना से भेंट की।

    विधान सभा परिसर के भ्रमण के दौरान सदन की कार्यप्रणाली, डिजिटल व्यवस्थाओं और आधुनिक तकनीकी नवाचारों की जानकारी ली। इसके बाद सीएचसीसी प्रतिनिधिमंडल ने इन्वेस्ट यूपी कार्यालय का दौरा किया। सीएचसीसी के संस्थापक अध्यक्ष नरेश कुमार चावड़ा के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की।

    आतिथ्य, आइटी-आइटीईएस, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी), फार्मा, आटोमोबाइल, वस्त्र एवं परिधान जैसे क्षेत्रों में निवेश को लेकर विशेष रुचि दिखाई। इन्वेस्ट यूपी की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रेरणा शर्मा ने कनाडाई निवेशकों से उत्तर प्रदेश के विकास में सहभागी बनने का आह्वान किया।

    प्रतिनिधिमंडल को केमिकल व फार्मा पार्क, गोरखपुर प्लास्टिक पार्क, कन्नौज परफ्यूम पार्क, डिफेंस कारिडोर, टेक्सटाइल पार्क, ईएसडीएम क्लस्टर और प्रदेश के प्रमुख पर्यटन परिपथों के बारे में भी बताया गया। इससे पहले रविवार को प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी भेंट की थी।