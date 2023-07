CCTV Surveillance In Lucknow मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ के प्रदेश के शहरों को सेफ स‍िटी बनाने के न‍िर्देशों के बाद राजधानी लखनऊ में एक हजार कैमरों का जाल ब‍िछाने की तैयारी है। एक हजार कैमरों के अलावा 4000 प्राइवेट कैमरों को भी सेफ सिटी कंट्रोल रूम में इंट्रीग्रेट किया जा रहा है। इससे पूरे शहर की निगरानी सेफ सिटी कंट्रोल रूम के द्वारा की जा सकेगी।

CCTV Surveillance In Lucknow: लखनऊ में ब‍िछेगा कैमरों का जाल

Your browser does not support the audio element.