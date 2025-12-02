Language
    UP Bijli Bill: यूपी के उपभोक्ताओं को बिजली बिल में मिल रही है छूट, तीन चरणों में मिलेगा लाभ

    By Prashant Gaud Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 03:43 PM (IST)

    बुलंदशहर में ऊर्जा निगम की बिजली बिल राहत योजना 2025-26 शुरू हो गई है। नेवर पेड और अनपेड उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर ब्याज माफी और मूलधन पर छूट मिल रही है। पहले चरण में 25% की छूट दी जा रही है। बिजली चोरी के मामलों में भी राहत दी जा रही है। उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ उठाया और पंजीकरण कराया।

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। ऊर्जा निगम की बिजली बिल राहत योजना-2025-26 योजना एक दिसंबर सोमवार से शुरू हो गई। बुलंदशहर परिक्षेत्र में सभी खंड कार्यालयों में योजना के चलते काउंटर शुरू किए गए। जहां नेवर पेड एवं अनपेड उपभोक्ताओं को एक मुश्त भुगतान करने पर ब्याज माफी के साथ मूलधन पर छूट प्राप्त करने का मौका दिया गया।

    बुलंदशहर में 2.28 लाख से अधिक नेवर पेड एवं अनपेड घरेलू एवं व्यवसायिक उपभोक्ता चिन्हित किए गए हैं, जो ऊर्जा निगम के 34,675.5 लाख रुपये के बकायेदार हैं। बिजली बिल राहत योजना-2025-26 का तीन चरणों में लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना के पहले चरण में एकमुश्त भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को पूरी ब्याज माफी के साथ मूलधन पर 25 प्रतिशत छूट दी जा रही।

    साथ ही बिजली चोरी करने पर एफआइआर दर्ज होने वाले उपभोक्ताओं को भी इस योजना के तहत राहत दी गई है। मुख्य अभियंता संजीव कुमार ने बताया योजना के प्रथम चरण के पहले दिन ऊर्जा निगम के सभी खंड कार्यालयों में उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया। इसके सापेक्ष बकाया धनराशि भी जमा की गई।