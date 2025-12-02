UP Bijli Bill: यूपी के उपभोक्ताओं को बिजली बिल में मिल रही है छूट, तीन चरणों में मिलेगा लाभ

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। ऊर्जा निगम की बिजली बिल राहत योजना-2025-26 योजना एक दिसंबर सोमवार से शुरू हो गई। बुलंदशहर परिक्षेत्र में सभी खंड कार्यालयों में योजना के चलते काउंटर शुरू किए गए। जहां नेवर पेड एवं अनपेड उपभोक्ताओं को एक मुश्त भुगतान करने पर ब्याज माफी के साथ मूलधन पर छूट प्राप्त करने का मौका दिया गया।



बुलंदशहर में 2.28 लाख से अधिक नेवर पेड एवं अनपेड घरेलू एवं व्यवसायिक उपभोक्ता चिन्हित किए गए हैं, जो ऊर्जा निगम के 34,675.5 लाख रुपये के बकायेदार हैं। बिजली बिल राहत योजना-2025-26 का तीन चरणों में लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना के पहले चरण में एकमुश्त भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को पूरी ब्याज माफी के साथ मूलधन पर 25 प्रतिशत छूट दी जा रही।