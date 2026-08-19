यूपी चुनाव में मायावती ने तय किया सतीश चंद्र मिश्रा का नया रोल, आकाश ने बताया PDA का नया फॉर्मूला

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अपने अभियान को गति प्रदान कर दी है। पार्टी के युवा नेता और नेशनल कोआर्डिनेटर आकाश आनंद ने चुनावी सभा शुरु कर दी है तो बसपा अध्यक्ष मायावती एक बार फिर ‘सोशल इंजीनियरिंग’ मॉडल को दोहराने के प्रयास में लग गई हैं।

बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने सर्वसमाज में पार्टी का जनाधार बढ़ाने और 2007 वाले ‘सोशल इंजीनियरिंग’ मॉडल को दोहराने का प्रयास तेज कर दिया है। इसी के तहत मायावती ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को नई जिम्मेदारी सौंपी है। बीते दिनों सतीश चंद्र मिश्रा के नजदीकी रिश्तेदार अनंत मिश्रा ‘अंटू’ को पार्टी से बाहर करने के बाद मायावती ने मिश्रा को बड़ा ओहदा दिया है।

मायावती ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि पार्टी ‘सर्व समाज’ के बीच अपना सपोर्ट बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही है। इसके तहत पार्टी ने उम्मीदवारों को चुनना और विधानसभा स्तर के कार्यकर्ता सम्मेलनों में उनके नामों की घोषणा करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस काम से विरोधी पार्टियां बेचैन हो गई हैं। सत्ताधारी भाजपा और दूसरी विपक्षी पार्टियों में बदलाव अब स्वाभाविक है।

मायावती ने पोस्ट में आगे बताया कि इसी सिलसिले में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र को निर्वाचन आयोग संबंधी कार्यों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान कई मायने में उनकी अहम भूमिका रहेगी।

सपा व कांग्रेस पर हमलावर आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच PDA को लेकर सियासी जंग तेज हो गई है। अखिलेश यादव के PDA में 'P' का मतलब 'पंडित' बताए जाने के बाद मायावती ने सपा पर निशाना साधा था।