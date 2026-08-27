मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नौकरी देने की घोषणा, बसपा मुखिया मायावती ने बताया विलंब के उठाया गया कदम

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छह महीने में एक लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने एक्स हैंडिल पर अपनी प्रतिक्रिया पोस्ट की है।

मायावती ने लिखा कि एक लाख नौकरी का वादा चुनावी छलावा न बने। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार के विधामसभा चुनाव से छह महीने पहले एक लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे 'चुनावी कदम' बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार का छह महीने में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का फैसला देर से उठाया गया चुनावी कदम लगता है। अगर नियुक्तियां पेपर लीक और भ्रष्टाचार से मुक्त होकर समय पर पूरी होती हैं, तभी यह युवाओं के हित में होगा और चुनावी छलावा साबित नहीं होगा। इसके साथ ही एससी, एसटी और ओबीसी समाज के आरक्षित पदों के बैकलाग पर नई भर्ती की घोषणा का लोगों को बेसब्री से इंतजार है।

शिक्षक भर्ती के 6,800 अभ्यर्थियों को राहत दे सरकार बसपा मुखिया ने लिखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी के चलते 6,800 अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति के लिए लगातार भूखे-प्यासे सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को इन पीड़ित युवाओं के प्रति पूरी सहानुभूति दिखाते हुए तुरंत राहत देनी चाहिए, क्योंकि इसका वास्तविक समाधान सिर्फ सरकार ही कर सकती है।

बंद स्कूल भी खोलें तो बेहतर मायावती ने लिखा कि बसपा देश और प्रदेश में बदहाल स्कूली शिक्षा में सुधार की मांग लगातार उठाती रही है। 'जेन-जी' और 'जेन-अल्फा' के दबाव में सरकारी स्तर पर जो थोड़ी हलचल दिख रही है, यदि वह सही नीयत से शिक्षा सुधार के लिए है तो उचित होगा। जनहित में सरकार बंद किए गए लगभग 30 हजार सरकारी स्कूलों को बेहतर व्यवस्था के साथ तुरंत दोबारा सक्रिय करे। उन्हें दोबारा अच्छे तरीके से सक्रिय करने की व्यवस्था सरकार अविलम्ब करे तो यह भी जनहित में होगा।