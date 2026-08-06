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    Umashankar Singh Death LIVE: 'उमाशंकर अमर रहें' के नारे लगे, बलिया में बसपा विधायक के अंतिम सफर में उमड़ा जनसैलाब

    Umashankar Singh LIVE News: यूपी में बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का 5 अगस्त की देर शाम कैंसर से निधन हो गया।

    By Sakshi Gupta Fri, 07 Aug 2026 04:20 PM (IST)
    उमाशंकर सिंह के अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा।

    उमाशंकर सिंह के अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। Umashankar Singh Last Rites LIVE Update |बलिया के रसड़ा से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का बुधवार शाम निधन हो गया। दिल्ली में इलाज के दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली।

    वे लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। उनके निधन पर राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है।बसपा सुप्रीमो मायावती, सीएम योगी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने दुख जताया है।

    उमाशंकर के पार्थिव शरीर को गुरुवार सुबह लखनऊ आवास पर लाया गया था, यहां पर मायावती, सीएम योगी सहित कई नेताओं ने पहुंचकर अंतिम दर्शन किए। गुरुवार शाम तक बलिया के पैतृक आवास लाया गया।

    यहां दिवंगत विधायक के अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दिखाई दी। आज बयासी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा।पढ़ें पल-पल के लाइव अपडेट्स...

    7 Aug 20263:33:54 PM

    अंतिम सफर पर बसपा विधायक उमाशंकर सिंह

    बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह आज बलिया में अपने अंतिम सफर पर हैं। उनके अंतिम यात्रा में पूरा जनसैलाब उमड़ पड़ा है। लोग ‘उमाशंकर अमर रहें’ के नारे लगा रहे हैं।

    7 Aug 202611:25:52 AM

    बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह की निकली अंतिम यात्रा


    बलिया में दिवंगत विधायक उमाशंकर सिंह की अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। हजारों लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। राजकीय सम्मान के साथ संपन्न हुई यात्रा में परिवार भावुक दिखा, वहीं आमजन और नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

     
    7 Aug 20267:41:58 AM

    बलिया पहुंचा उमाशंकर सिंह का पार्थिव शरीर

    Umashankar Singh Death LIVE: रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के दिवंगत बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का अंतिम संस्कार शुक्रवार को शहर के बयासी घाट पर पूरे राजकीय सम्मान और धार्मिक रीति-रिवाज के साथ किया जाएगा।

    6 Aug 202610:53:10 PM

    Umashankar Singh Death LIVE: बलिया आवास लाया गया उमाशंकर सिंह का पार्थिव शरीर


    बलिया के खनवर स्थित आवास पर पहुंचा उमाशंकर सिंह का पार्थिव शरीर। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लाखों की संख्या में उमड़े समर्थक। लोगों ने 'गरीबों के मसीहा' के नारे लगाए।

    6 Aug 20268:10:42 PM

    Umashankar Singh Death LIVE: बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के पार्थिव शरीर को लाया जा रहा पैतृक आवास

    बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के पार्थिव शरीर को लखनऊ से बलिया उनके पैतृक आवास ले जाया जा रहा हैं। जानकारी के अनुसार, उनके आवास में बसपा के कई बड़े नेता पहुंच चुके हैं।

    6 Aug 20264:20:11 PM

    स्वतंत्र देव सिंह ने आवास पर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि

    जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर लिखा- ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें।

    6 Aug 20264:18:14 PM

    पंकज चौधरी बोले- उमाशंकर सिंह का जाना हम सभी के लिए क्षति

    6 Aug 20263:32:30 PM

    वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जताया गहरा दुख

    6 Aug 20262:00:59 PM

    2012 में पहली बार राजनीति में आए उमाशंकर

    वर्ष 2012 में पहली बार से सक्रिय राजनीति में आए और बसपा की टिकट से चुनाव लड़े और लगभग 84 हजार से अधिक मत प्राप्त कर सपा प्रत्याशी सनातन पांडेय को ऐतिहासिक 52825 मतों से शिकस्त देकर विधायक निर्वाचित हुए।

    6 Aug 20261:59:39 PM

    सेवानिवृत्त सैनिक घुरहू सिंह के बड़े पुत्र उमाशंकर

    उमाशंकर सिंह स्नातक तक शिक्षित थे। उमाशंकर सिंह का राजनीतिक सफरनामा छात्र संघ से शुरू हुआ और वे सतीश चंद्र महाविद्यालय बलिया से छात्रसंघ के महामंत्री बने। तत्पश्चात 2002-2003 में जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए। 

    6 Aug 20261:14:33 PM

    डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जताया दुख

    Umashankar Death LIVE: यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्वीट कर लिखा- शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।


    6 Aug 20261:10:32 PM

    सीएम योगी ने पार्थिव शरीर के किए दर्शन

    6 Aug 20261:04:54 PM

    राजनाथ सिंह ने दी श्रद्धांजलि

    Umashankar Singh Death LIVE: उमाशंकर सिंह के निशन पर राजनाथ सिंह ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा- वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने में विश्वास रखते थे। अपनी विनम्रता तथा अच्छे व्यवहार के कारण उनके सभी दलों के साथ अच्छे संबंध रहे।

    6 Aug 202612:29:38 PM

    Umashankar Singh Death LIVE: बलिया में होगा अंतिम संस्कार

    लखनऊ में उमाशंकर सिंह के आवास पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। कई नेता और समर्थक अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसके बाद बलिया के पैतृक गांव खनवर में उनका अंतिम संस्कार होगा।

    6 Aug 202612:24:00 PM

    मायावती बोलीं- उमाशंकर के बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाऊंगी

    Umashankar Singh Death LIVE: विधायक उमाशंकर सिंह के निधन पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर लिखा- उनके बेटे को मैं राजनीति में आगे बढ़ाऊंगी। हमारी पार्टी पूरे परिवार के साथ खड़ी है और पूरे परिवार का पूरा ध्यान रखेगी।

    6 Aug 202612:20:41 PM

    तीन बार जीता जनता का विश्वास

    उमाशंकर सिंह ने लगातार तीन बार जनता का विश्वास प्राप्त किया। उनको रसड़ा क्षेत्र में मजबूत जनाधार और लोकप्रियता का प्रमाण माना जाता है।

    6 Aug 202612:05:39 PM

    उमाशंकर सिंह का मूल निवास बलिया जिला

    उमाशंकर सिंह का जन्म 2 जनवरी 1971 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रसड़ा क्षेत्र स्थित खनवर गांव में हुआ। उनका मूल निवास बलिया जिला है। उनके पिता घुराहु सिंह इंडियन नेवी से रिटायर्ड सैन्यकर्मी थे।

    6 Aug 202611:56:45 AM

    अखिलेश यादव ने गहरा शोक किया व्यक्त

    सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के निधन पर गहरा शोक किया व्यक्त है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा- शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं।

    6 Aug 202611:54:17 AM

    छोटे भाई की तरह थे उमाशंकर सिंह- बसपा नेता

    6 Aug 202611:53:48 AM

    सीएम योगी ने जताया दुख

    Umashankar Singh Death LIVE: उमाशंकर सिंह के निधन पर सीएम योगी ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा- प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे।

    6 Aug 202611:52:22 AM

    तीन बार बने रसड़ा से विधायक

    Umashankar Singh Death LIVE: उमाशंकर सिंह सबसे पहले 2012 में सामान्य सीट होने पर बसपा से बंपर वोट से चुनाव जीते। उसके बाद 2022 चुनाव में बसपा के एकलौते विधायक बनकर इतिहास लिखा।

    6 Aug 202611:50:18 AM

    सतीश महाना बोले- जनता के बीच उनका जमीनी जुड़ाव था

    6 Aug 202611:48:00 AM

    सतीश महाना भी पहुंचे आवास

    6 Aug 202611:43:00 AM

    उन्होंने कभी बसपा को धोखा नहीं दिया- मायावती

    6 Aug 202611:34:34 AM

    लखनऊ आवास पर रखा गया पार्थिव शरीर

    6 Aug 202611:34:04 AM

    तीन बार जीती रसड़ा विधानसभा

    उमाशंकर सिंह ने बलिया के रसड़ा विधानसभा से तीन बार जीत दर्ज की। वे यूपी में बसपा के इकलौते विधायक थे।

    6 Aug 202611:32:22 AM

    बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह का कैंसर से निधन

    यूपी में बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का बुधवार देर शाम कैंसर से निधन हो गया।