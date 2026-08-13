बसपा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत कुमार मिश्रा 'अंटू' पार्टी से निष्कासित, मायावती ने दी चेतावनी
बसपा अध्यक्ष मायावती ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत कुमार मिश्रा 'अंटू' को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उन्होंने पार्टी ...और पढ़ें
HighLights
पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत कुमार मिश्रा 'अंटू' बसपा से निष्कासित।
मायावती ने पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया।
कार्यकर्ताओं को आगामी यूपी चुनाव में सतर्क रहने की अपील।
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (BSP) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत कुमार मिश्रा उर्फ 'अंटू मिश्रा' को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया है।
मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर जानकारी देते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। ऐसे में विरोधी दल साम, दाम, दंड, भेद जैसी चालें चल सकते हैं।
उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को विरोधियों की इन साजिशों से सावधान रहने और पूरी ईमानदारी तथा निष्ठा के साथ बी.एस.पी. के आंबेडकरवादी मिशन को सफल बनाने के लिए पूरी जी-जान से जुट जाने की अपील की है।
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उत्तर प्रदेश में बी.एस.पी. सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे श्री अनन्त कुमार मिश्रा उर्फ अन्टू मिश्रा को उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों आदि के फलस्वरूप आज तत्काल प्रभाव से उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है।— Mayawati (@Mayawati) August 13, 2026
वैसे भी अब जबकि ख़ासकर उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल काफी गरमाया…