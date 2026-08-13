बसपा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत कुमार मिश्रा 'अंटू' पार्टी से निष्कासित, मायावती ने दी चेतावनी

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (BSP) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत कुमार मिश्रा उर्फ 'अंटू मिश्रा' को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया है।