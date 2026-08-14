BSNL ₹1 Plan: सिर्फ 1 रुपये में SIM, अब 24 दिन की वैधता; जानें कितना मिलेगा Data
1 RS SIM BSNL Plans: बीएसएनएल ने स्वतंत्रता दिवस पर 1 रुपये में सिम देने की विशेष घोषणा की है, जिसमें एक महीने तक प्रतिदिन 2 जीबी डेटा और 100 संदेश मि ...और पढ़ें
HighLights
स्वतंत्रता दिवस पर बीएसएनएल का 1 रुपये में सिम ऑफर।
सिम के साथ प्रतिदिन 2GB डेटा और 100 संदेश मिलेंगे।
सुलतानपुर में 91 बीटीएस के साथ 4G सेवा का विस्तार।
जागरण संवाददाता, सुलतानपुर/लखनऊ। बीएसएनएल (BSNL New Plan 2026) ने स्वतंत्रता दिवस पर ग्राहकों के लिए विशेष आफर की घोषणा की है। कंपनी एक रुपये (1 rupee SIM BSNL Plan) में सिम प्रदान करेगी, जिसकी वैधता एक महीने होगी। इस सिम के साथ उपभोक्ता प्रतिदिन दो जीबी डेटा और सौ संदेश का लाभ उठा सकेंगे।
बीएसएनएल (BSNL 1 Rupee Plan Benefits) ने देश की स्वदेशी तकनीक से निर्मित 4जी सेवा का विस्तार करने के लिए जिले में 91 बीटीएस (बेश ट्रांसमिशन स्टेशन) स्थापित किए हैं। यह सेवा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तेज गति से डेटा कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए तैयार की गई है।
प्रधान महाप्रबंधक व्यापार क्षेत्र रमाशंकर ने बताया कि भारत उद्यमी पहल के माध्यम से बीएसएनएल डिजिटल सशक्तीकरण और उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है।
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ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बीएसएनएल से जुड़कर उद्यमी बन सकते हैं। इसमें उद्यमी अपनी ओएलटी (आप्टिकल लाइन टर्मिनल) लगाकर इंटरनेट सेवा प्रदान कर सकते हैं।
FTTH ग्राहकों के लिए ₹1199 का सुपर प्लस प्लान
मोबाइल प्लान के साथ-साथ बीएसएनएल ने अपने एफटीटीएच (फाइबर-टू-द-होम) ग्राहकों के लिए 'फाइबर सुपर प्लस ओटीटी-1199' (Fiber Super Plus OTT-1199) प्लान भी मार्केट में उतारा है। इस ब्रॉडबैंड प्लान का मासिक शुल्क 1,199 रुपये तय किया गया है।
12 OTT ऐप्स का बंडल फ्री
इस प्लान में ग्राहकों को एक ही बंडल में 12 प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म्स (OTT Platforms) का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा इस योजना को अपनाने वाले नए ग्राहकों को शुरुआती 6 महीनों तक प्रतिमाह ₹88 की विशेष छूट भी प्रदान की जाएगी।
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200 Mbps की रफ्तार और 5000 GB डेटा
फाइबर सुपर प्लस ओटीटी प्लान के तहत उपभोक्ताओं को 200 Mbps की सुपरफास्ट डाउनलोड स्पीड, 5000 जीबी एफयूपी (FUP) डेटा और लैंडलाइन से असीमित वॉयस कॉलिंग की सुविधा मिलेगी।