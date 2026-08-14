BSNL ₹1 Plan: सिर्फ 1 रुपये में SIM, अब 24 दिन की वैधता; जानें कितना मिलेगा Data

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर/लखनऊ। बीएसएनएल (BSNL New Plan 2026) ने स्वतंत्रता दिवस पर ग्राहकों के लिए विशेष आफर की घोषणा की है। कंपनी एक रुपये (1 rupee SIM BSNL Plan) में सिम प्रदान करेगी, जिसकी वैधता एक महीने होगी। इस सिम के साथ उपभोक्ता प्रतिदिन दो जीबी डेटा और सौ संदेश का लाभ उठा सकेंगे।

बीएसएनएल (BSNL 1 Rupee Plan Benefits) ने देश की स्वदेशी तकनीक से निर्मित 4जी सेवा का विस्तार करने के लिए जिले में 91 बीटीएस (बेश ट्रांसमिशन स्टेशन) स्थापित किए हैं। यह सेवा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तेज गति से डेटा कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए तैयार की गई है।

12 OTT ऐप्स का बंडल फ्री इस प्लान में ग्राहकों को एक ही बंडल में 12 प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म्स (OTT Platforms) का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा इस योजना को अपनाने वाले नए ग्राहकों को शुरुआती 6 महीनों तक प्रतिमाह ₹88 की विशेष छूट भी प्रदान की जाएगी।

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