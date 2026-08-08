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    अबान अहमद के सुपुर्द-ए-खाक में शामिल होने भाई उमर लखनऊ से प्रयागराज रवाना, वैन की कड़ी सुरक्षा

    By Digital Desk Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sat, 08 Aug 2026 03:28 PM (IST)

    Aban Ahmad: ...और पढ़ें

    HighLights

    1. हाई कोर्ट के आदेश पर लखनऊ जेल से हुई रिहाई, पैरोल में मीडिया से बात करने पर प्रतिबंध

    2. झांसी में छह अगस्त को सड़क दुर्घटना में हुई थी अबान अहमद की मौत

    3. प्रयागराज के कसारी-मसारी कब्रिस्तान में किया जाएगा सुपुर्द-ए- खाक

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। माफिया पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद के सुपुर्द-ए- खाक में शामिल होने के लिए उमर अहमद को शनिवार को लखनऊ जेल से प्रयागराज भेजा गया। माफिया अतीक अहमद के जेल में बंद दोनों बेटे अली और उमर छोटे भाई अबान के जनाजे में शामिल होंगे।

    लखनऊ जेल से अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद को सहायक पुलिस आयुक्त अपराध सुशील कुमार की निगरानी में प्रयागराज भेजा गया है। प्रिजन वैन में उमर अहमद के साथ दस पुलिसकर्मी की टीम सुरक्षा में लगी है। अबान अहमद की मौत झांसी में छह अगस्त को सड़क दुर्घटना में हुई थी।

    कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उमर अहमद वाहन से रायबरेली, ऊंचाहार और कुंडा से प्रयागराज पहुंचा। यहां छोटे भाई अबान के सुपुर्द-ए- खाक में शामिल होगा उमर। कोर्ट के आदेश पर होगा शामिल। अबान के भाई उमर लखनऊ जिला जेल और अली झांसी जिला जेल में विभिन्न मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। भाई के जनाजे और धार्मिक रस्मों में शामिल होने के लिए दोनों को अस्थायी कस्टडी पैरोल देने की मांग की गई थी।


    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार दोपहर दोनों भाइयों को पैरोल दे दी। उमर लखनऊ और अली झांसी जेल में बंद है। इनको कस्टडी पैरोल पर प्रयागराज ले जाया गया। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को सगे भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट व न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र समंत की खंडपीठ ने अतीक अहमद की बहन परवीन कुरैशी की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। कोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिया कि सुरक्षा के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया जाए। दोनों भाइयों को पुलिस अभिरक्षा के बीच अंतिम संस्कार स्थल तक लाया जाए।

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