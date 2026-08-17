'जंगली नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक हैं दिमागी नक्सल', यूपी के पूर्व डीजीपी का बड़ा बयान
राज्यसभा सदस्य बृजलाल ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में सक्रिय 'दिमागी नक्सल' जंगलों के नक्सलियों से अधिक खतरनाक हैं। वे हथियारों के बजाय बौद्धिक प्रभाव से हिंसक विचारधारा फैलाते हैं।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्यसभा के सदस्य और यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल ने कहा है कि जंगलों में सक्रिय नक्सलियों से कहीं अधिक खतरनाक ‘दिमागी नक्सली’ है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह लोग शहरी क्षेत्रों में रहकर हथियारों के बजाय बौद्धिक प्रभाव के जरिए हिंसक विचारधारा को बढ़ावा देते हैं।
यह लोग जंगलों या दूरदराज के इलाकों में नहीं रहते हैं, बल्कि वे प्रोफेसर, शिक्षक, एनजीओ प्रमुख, बुद्धिजीवी, कवि और लेखक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रहते हैं।
यह लोग लेख लिखने, सम्मेलन और सेमिनार आयोजित करने के माध्यम से युवाओं और आम लोगों के बीच अपनी विचारधारा का प्रसार करते हैं।
उन्होंने कहा कि जंगलों में सक्रिय नक्सली जहां हथियारों के जरिए चुनौती देते थे, वहीं ‘दिमागी नक्सल’ वैचारिक स्तर पर समाज को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। जंगलों में सक्रिय नक्सली गतिविधियां काफी हद तक समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में वैचारिक प्रभाव की चुनौती बनी हुई है।
युवाओं को प्रभावित कर उन्हें हिंसक गतिविधियों की ओर ले जाने के प्रयासों के प्रति समाज को सतर्क रहना होगा। उन्होंने नागरिकों से ऐसे तत्वों की पहचान करने और उनके प्रभाव से सावधान रहने की अपील की।
यह भी पढ़ें- लखनऊ में तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई, सगी बहने समेत तीन घायल और एक की मौत