भाजपा की 'युवा' टीम: मिशन 2029 के लिए OBC-अल्पसंख्यकों पर खास फोकस, 2027 में तीन दिग्गजों की पहली परीक्षा

संतोष शुक्ल, लखनऊ। भाजपा ने नए तेवर के साथ संगठन की नींव पर चुनावी पिरामिड सजाना शुरू कर दिया है। अपेक्षाकृत युवाओं के हाथ चुनावी रथ की कमान देकर स्पष्ट संदेश दिया गया है। राष्ट्रीय टीम में यूपी से चुने गए चेहरों की औसत उम्र 49 साल है, जिन्हें जातीय समीकरणों के मुताबिक चुनिंदा राज्यों में विशेष अभियान पर उतारने की रणनीति है।

टीम न सिर्फ अगले साल यूपी समेत पांच राज्यों में होने वाले विधान सभा चुनाव की गणित संभालेगी, बल्कि मिशन-2029 में भी जुटेगी। इस बहाने भाजपा पिछले लोकसभा चुनाव में हुए बड़े नुकसान की भरपाई के लिए समीकरण बिठाने में जुटेगी।

विशेष फोकस अल्पसंख्यकों की आशंकाओं को दूर करने एवं देशभर में बिखरे ओबीसी वोटों को एक सूत्र में पिरोने पर होगा। पार्टी ने यूपी के आठ में से दो मुस्लिम चेहरों को संगठन में तवज्जो देकर रणनीतिकारों को भी चौंकाया है।

बंगाल, यूपी, केरलम, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश एवं बिहार जैसे मुस्लिम प्रभाव वाले राज्यों में अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 40 साल के कुंवर बासित अली को नई जिम्मेदारी के साथ उतारकर चुनावी नट बोल्ट कसने का प्रयास होगा। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष रहते हुए बासित ने सूबे को कई बार मथा। पश्चिम यूपी में कई स्थानों पर पसमांदा मुस्लिमों का सम्मेलन कराया। मोदी भाईजान जैसे अभियान चलाकर मुस्लिमों का भाजपा में भरोसा बढ़ाने का प्रयास किया, जिसका अब राष्ट्रीय स्तर पर इम्तिहान होगा।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे प्रोफेसर तारिक मंसूर भाजपा से वैचारिक रूप से दूर खड़े मुस्लिम समाज को साधने के लिए शैक्षणिक परिसरों में संवाद करेंगे। भारत की आबादी में करीब 60 प्रतिशत ओबीसी वोटबैंक है, जिसके हाथ में चुनावी जीत-हार की चाबी होती है।

सर्वाधिक जिम्मा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 48 साल के अमरपाल मौर्य पर होगी। संघ की पृष्ठभूमि से आए मौर्य संगठन की बारीकी को से समझते हैं। प्रदेश इकाई में मंत्री एवं महामंत्री रहते हुए कई राज्यों में चुनावी प्रबंधन संभाल चुके हैं। वह यूपी, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र व हरियाणा से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों में भी ओबीसी वोटों के बिखरे समीकरण को एक बिंदु पर लाने का प्रयास करेंगे।

राष्ट्रीय महामंत्री 53 साल के हरीश द्विवेदी की भूमिका पूर्वांचल, मध्य यूपी से लेकर उत्तराखंड, दिल्ली, मध्यप्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत तमाम राज्यों में ब्राह्मणों में भरोसा पैदा करना होगा। बस्ती से दो बार सांसद एवं जेपी नड्डा की टीम में राष्ट्रीय मंत्री रह चुके द्विवेदी के पास बिहार एवं असम में सफल प्रभारी के रूप में काम करने का अनुभव है।

पिछली टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहते 75 साल के डाॅ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी झारखंड के प्रभारी बनाए गए, लेकिन उनके सामने पार्टी में जमकर मतभेद उभरा। वह चुनावी जमीन बनाने में सफल नहीं हुए और कांग्रेस जीत गई। उनकी उम्र व प्रदर्शन देखते हुए पार्टी ने इस बार टीम में जगह नहीं दी।

2027 में तीन महिला दिग्गजों की पहली परीक्षा राज्यसभा सदस्य 45 साल की संगीता यादव ने तीन साल जिला संगठन में परिश्रम कर विधायक का टिकट प्राप्त किया। धौरहरा से दो बार सांसद रहीं 53 साल की रेखा वर्मा तीसरी बार राष्ट्रीय संगठन में उपाध्यक्ष बनीं। वह उत्तराखंड की सह-प्रभारी रही हैं। 50 साल की स्मृति ईरानी 2010 से 2013 तक महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं।

राज्यसभा सदस्य रहते हुए 2014 में केंद्रीय मंत्री बनीं। 2019 में अमेठी से राहुल गांधी को हराकर राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया। वह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही हैं। तीनों महिलाओं की पहली परीक्षा 2027 में यूपी विधान सभा चुनाव में होगी, जिसके बाद दूसरी कड़ी परीक्षा 2029 लोकसभा चुनाव में देनी होगी। तीनों के पास चुनावी और संगठन का अनुभव है।

बुलंदशहर से 2014 से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए 48 साल के भोला सिंह भाजपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं। उन्हें पार्टी ने राष्ट्रीय मंत्री बनाकर देशभर में दलित वोटों को साधने का लक्ष्य दिया है।

राष्ट्रीय महामंत्री रहते गोरखपुर के राधा मोहन दास को लक्षद्वीप में प्रभारी एवं केरलम में सह-प्रभारी और पिछले लोकसभा चुनाव में कर्नाटक का चुनाव प्रभारी बनाया गया था, जिनकी 71 साल की उम्र एवं सक्रियता देखते हुए नितिन नवीन की टीम में जगह नहीं मिली।

उत्तर प्रदेश विधान सभा में 29 साल की लंबी पारी खेलने वाले पूर्व मंत्री बरेली के राजेश अग्रवाल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया था, जिन्होंने 75 वर्ष की उम्र में योगी सरकार के वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दिया। उनकी 82 साल की उम्र देखते हुए राष्ट्रीय टीम से मुक्त किया गया।