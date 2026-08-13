अहिल्याबाई होल्कर की पुण्यतिथि आज, प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित कर सपा से सवाल पूछेगी भाजपा

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। अहिल्याबाई होल्कर की पुण्यतिथि पर भाजपा पिछड़ा मोर्चा ने समाजवादी पार्टी को घेरने जा रहा है। गुरुवार को प्रदेश के सभी जिलों में भाजपा पिछड़ा मोर्चा द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर अहिल्याबाई होल्कर को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। पदाधिकारी सपा प्रमुख से अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर बने महाविद्यालय का नाम बदलने को लेकर सवाल करेंगे। इस संबंध में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल ने जिला अध्यक्षों व पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अहिल्याबाई होल्कर ने अपने शासनकाल में जनकल्याण, न्याय, सुशासन और सनातन संस्कृति के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। अनेक तीर्थस्थलों और मंदिरों का पुनर्निर्माण व जीर्णोद्धार कराया। सनातन संस्कृति के गौरव को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।