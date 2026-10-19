भाजपा 26 अक्टूबर को मनाएगी महर्षि वाल्मीकि का प्राकट्योत्सव, जन-जन तक पहुंचेंगे विचार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा 26 अक्टूबर को लखनऊ में महर्षि वाल्मीकि का प्राकट्योत्सव मनाएगी। रविवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजन के पोस्टर का विमोचन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से समारोह की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि के विचारों, ज्ञान और आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाना आवश्यक है। चौधरी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम से मर्यादा, धर्म, कर्तव्य, करुणा और आदर्श जीवन के शाश्वत संदेश समाज तक पहुंचाए। प्राकट्योत्सव भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक समरसता के मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाने का अवसर है।