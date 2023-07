लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर BJP प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आज, बढ़ाई गई महाजनसंपर्क अभियान की समयसीमा

Lok Sabha Elections 2024 यूपी में लोकसभा की 80 में से 80 सीटों को जीतने के ल‍िए भाजपा ने तैयार‍िया शुरु कर दी हैं। तैयार‍ियों के पहले चरण में सभी 80 सीटों पर महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। ज‍िसके तहत पार्टी घर-घर संपर्क करने को फोकस कर रही है। इसी क्रम में आज लोस चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आज

Lok Sabha Elections 2024: भाजपा प्रदेश कार्यालय में होगी मीट‍िंंग

लखनऊ, राब्यू। अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों और रणनीति पर चर्चा करने के लिए रविवार को भाजपा की सांगठनिक बैठक प्रदेश कार्यालय में होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष और जिला प्रभारी मौजूद रहेंगे। नई दिल्ली में शुक्रवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भारत के राज्यों के साथ चुनावी तैयारियों को लेकर की गई बैठक के एजेंडा को आगे बढ़ाना भी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में चर्चा का हिस्सा होगा। भाजपा ने महाजनसंपर्क अभियान की समयसीमा को बढ़ा दिया है। इस अभियान के तहत पार्टी का फोकस घर-घर संपर्क और संपर्क से समर्थन कार्यक्रम पर है। इन कार्यक्रमों को गति देने के लिए भी बैठक में चर्चा होगी। इसी महीने पार्टी में जिला और मंडल सतर पर सांगठनिक बदलाव भी होने हैं जिसके बारे में बैठक में चर्चा हो सकती है। 15 जुलाई के बाद होंगे बड़े फेरबदल भाजपा ने महाजनसंपर्क अभियान के जरिये जिलाध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों की सक्रियता को परखा है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले जिला स्तर पर होने वाले सांगठनिक बदलाव के तहत 40 से अधिक जिलाध्यक्षों को हटाकर उनके स्थान पर नई तैनाती करने की तैयारी है। सांगठनिक दृष्टि से भाजपा ने प्रदेश को 98 जिलों में विभाजित किया है। जिन जिलाध्यक्षों को हटाया जाना है, उनमें से कुछ लंबे समय से इस पद पर जमे हैं तो कुछ के विरुद्ध गंभीर शिकायतें मिली हैं। कुछ जिलाध्यक्षों की निष्क्रियता भी पार्टी को खटक रही है। निकाय चुनाव के बाद अब महाजनसंपर्क अभियान को 15 जुलाई तक बढ़ाए जाने से अब जिलों में इसके बाद फेरबदल होने के संकते हैं।

Edited By: Prabhapunj Mishra